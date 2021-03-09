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278E1A/00
Po prostu zachwycający
Ten 27-calowy monitor E-Line stanowi połączenie doskonałego obrazu i eleganckiego wzornictwa, dzięki czemu będzie stylowym uzupełnieniem stanowiska pracy. Niezwykle wyraźny panoramiczny obraz w rozdzielczości 4K UHD pozwala cieszyć się idealnie widocznymi detalami i wysokim poziomem realizmu z dowolnego kąta widzenia z przodu.
E-line
68,6 cm (27")
3840 x 2160 (4K UHD)
Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.
Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.
4.1
z 5
14
Opinie
Mirosław41
09/03/2021
Polska
Dobry wybór
Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.
Zalety
To co wpisałem w recenzji.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Data użycia 2020-09-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD
Data użycia 2020-09-09
erykcechxd
20/12/2020
Polska
Super monitor
Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-11-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color
Data użycia 2020-11-20
Drobeček1111
14/10/2022
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Prohnutý moniter
Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.
Zalety
velká obrazovka
Wady
žádné jsem nenašel
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Data użycia 2021-09-14
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD
Data użycia 2021-09-14
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.
Czas reakcji równy SmartResponse
NTSC, DCI-P3, przestrzeń barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.