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Monitor LCD 4K Ultra HD

278E1A/00

4.1

| (14) Opinie

Po prostu zachwycający

Ten 27-calowy monitor E-Line stanowi połączenie doskonałego obrazu i eleganckiego wzornictwa, dzięki czemu będzie stylowym uzupełnieniem stanowiska pracy. Niezwykle wyraźny panoramiczny obraz w rozdzielczości 4K UHD pozwala cieszyć się idealnie widocznymi detalami i wysokim poziomem realizmu z dowolnego kąta widzenia z przodu.

Poznaj wszystkie korzyści

Po prostu zachwycający

  • E-line

  • 68,6 cm (27")

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Technologia LED IPS zapewnia szeroki kąt widzenia oraz dokładność obrazu i barw

Monitory IPS wykorzystują zaawansowaną technologię, która zapewnia bardzo szeroki kąt widzenia wynoszący 178/178 stopni, co umożliwia oglądanie obrazu pod niemal każdym kątem. W przeciwieństwie do standardowych paneli TN monitory IPS oferują niezwykle wyrazisty obraz i żywe kolory. Dzięki temu idealnie nadają się nie tylko do wyświetlania zdjęć i filmów czy przeglądania Internetu, ale również świetnie sprawdzają się w zastosowaniach profesjonalnych, wymagających dokładności oddawania kolorów i stałej jasności przez cały czas.

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Rozdzielczość UltraClear 4K UHD (3840x2160) gwarantuje precyzyjne odwzorowanie obrazu

Monitory Philips wykorzystują najwyższej jakości matryce, które umożliwiają wyświetlanie obrazu w rozdzielczości UltraClear, 4K UHD (3840 x 2160) oraz pozwalają tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. To idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD, grafików korzystających z aplikacji 3D czy finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

SmartContrast zapewnia głęboką czerń i większe bogactwo szczegółów

Technologia SmartContrast firmy Philips analizuje wyświetlaną na ekranie zawartość i automatycznie dopasowuje kolory oraz intensywność podświetlenia. Kontrast obrazu jest dynamicznie regulowany w celu jak najlepszego odwzorowania zawartości cyfrowych obrazów i filmów, a także kolorów o ciemnych odcieniach wyświetlanych w grach. W trybie ekonomicznym kontrast i podświetlenie są regulowane tak, aby poprawnie wyświetlać zawartość aplikacji biurowych, jednocześnie zapewniając niższe zużycie energii.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.1

z 5

14

Opinie

3

09/03/2021

Polska

Polska

Dobry wybór

Dobre kolory. Fajne obraz 4k. dobry wybór oraz cena.

Zalety

To co wpisałem w recenzji.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Data użycia 2020-09-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 278E1A Monitor LCD 4K Ultra HD

Data użycia 2020-09-09

20/12/2020

Polska

Polska

Super monitor

Skusiła mnie przede wszystkim cena i co za nią dostajemy - 31,5 cala, zakrzywiony ekran w rozdzielczości QHD z 75 hz. Kolory wyglądają bardzo naturalnie , nie ma efektu snurzenia ekranu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-11-20

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 325E1C Zakrzywiony monitor LCD z Ultra Wide-Color

Data użycia 2020-11-20

14/10/2022

Česká republika

Česká republika

Zweryfikowany kupujący

Prohnutý moniter

Při volbě hrála úlohu hlavně velikost monitoru, kvalita obrazu, vylepšené ochranné funkce zraku, to vše v poměru k ceně.

Zalety

velká obrazovka

Wady

žádné jsem nenašel

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Data użycia 2021-09-14

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla 322E1C Zakřivený displej LCD Full HD

Data użycia 2021-09-14

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia HDMI lub DP.

  3. Czas reakcji równy SmartResponse

  4. NTSC, DCI-P3, przestrzeń barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976

  5. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  6. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.