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27E1N3300A/00
Uprość podłączanie za pomocą przewodu USB-C
Ten wielofunkcyjny monitor firmy Phillips ze złączem USB-C zapewnia konfigurację bez plątaniny kabli. Jeden przewód umożliwia oglądanie płynnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, przesyłanie danych oraz ładowanie laptopa. To prawdziwy koncentrator dla mobilnych profesjonalistów.
Seria 3000
68,6 cm (27")
1920 x 1080 (Full HD)
Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.
Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.