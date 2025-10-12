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MonitorMonitor USB-C

27E1N3300A/00

Uprość podłączanie za pomocą przewodu USB-C

Ten wielofunkcyjny monitor firmy Phillips ze złączem USB-C zapewnia konfigurację bez plątaniny kabli. Jeden przewód umożliwia oglądanie płynnego obrazu o wysokiej rozdzielczości, przesyłanie danych oraz ładowanie laptopa. To prawdziwy koncentrator dla mobilnych profesjonalistów.

Poznaj wszystkie korzyści

Uprość podłączanie za pomocą przewodu USB-C

  • Seria 3000

  • 68,6 cm (27")

  • 1920 x 1080 (Full HD)

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Podłączanie notebooka za pomocą jednego przewodu USB-C

Ten monitor Philips ma wbudowane złącze USB typu C z funkcją zasilania. Dzięki inteligentnemu i elastycznemu zarządzaniu zasilaniem możesz bezpośrednio ładować zgodne urządzenie. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe podłączenie urządzeń z użyciem jednego przewodu. Możesz oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować zgodne urządzenie.

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii AMD FreeSync™

Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Z nowym monitorem firmy Philips ten problem odchodzi w zapomnienie. Dzięki technologii AMD FreeSync™ możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Szybki czas reakcji — 1 ms MPRT — zapewnia wyraźny obraz i płynną grę

Technologia MPRT (ang. Motion Picture Response Time, czas reakcji obrazu) to bardziej intuicyjny sposób bezpośredniego opisania czasu potrzebnego, aby rozmyty obraz stał się czysty i wyraźny. Przeznaczony do gier monitor Philips z czasem reakcji MPRT na poziomie 1 ms skutecznie eliminuje rozmazywanie obrazu i niewyraźne sekwencje ruchu oraz zapewnia wyraźne i precyzyjne efekty wizualne, zwiększając przyjemność z rozgrywki. To najlepszy wybór do emocjonujących i wymagających płynności gier.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.

  2. Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia HDMI.

  3. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.

  4. Czas reakcji równy SmartResponse

  5. MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.

  6. MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.

  7. Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976

  8. Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931

  9. 2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.

  10. Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.

  11. Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C

  12. Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.