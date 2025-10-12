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27M1N5500ZA/00
Wciągnij się w grę
Ten monitor do gier Philips zapewnia krystalicznie czysty obraz i płynną rozgrywkę. Funkcja FreeSync, wysoka częstotliwość odświeżania 170 Hz w trybie HDR zapewnia dopracowane i realistyczne wrażenia. Smukły wyświetlacz z technologią Ultra Wide-Color zwiększa wrażenia wizualne.
Evnia 5000
68,5 cm (27″)
2560 x 1440 (QHD)
Wyświetlacz Nano IPS zapewnia precyzyjne odwzorowanie kolorów w szerokim kącie widzenia, bez przesunięcia kolorów, co jest szczególnie ważne w przypadku zastosowań związanych z przetwarzaniem obrazu, grami i wydajnością. Bogatsze czerwienie, bardziej intensywne zielenie i głębsze błękity. Technologia Ultra Wide-Colour z technologią IPS Nano Color wykorzystuje nanocząsteczki fosforowe o ulepszonej technologii KSF do pochłaniania nadmiaru światła powstającego na ekranie, aby uzyskać niesamowite, realistyczne kolory. Nasze panele zapewniają do 98% pokrycia w standardzie gamy kolorów DCI-P3, co zapewnia czystość kolorów kinowej jakości obrazu określoną przez Society of Motion Pictures i Television Engineers.
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Technologia AMD FreeSync™ Premium zapewnia graczom płynną, nieprzerwaną grę przy maksymalnej wydajności. Bez kompromisów, gra z dużą częstotliwością odświeżania, niskim poziomem kompensacji liczby klatek na sekundę i niewielkim opóźnieniem.
Podczas intensywnej rozgrywki z wysoką częstotliwością odświeżania bez optymalnej synchronizacji grafiki może wystąpić efekt rozrywania obrazu. Ten wyświetlacz Philips ma certyfikat zgodności z NVIDIA® G-SYNC®, dzięki czemu ogranicza rozrywanie obrazu i synchronizuje częstotliwość odświeżania monitora z sygnałem wyjściowym karty graficznej, zapewniając płynniejszą rozgrywkę. Sceny pojawiają się natychmiast, obiekty są wyraźniejsze, a rozgrywka płynna, co zapewnia oszałamiające wrażenia wizualne i znaczną przewagę nad konkurencją.
Nagrody
Opinie
Znak słowny/znak towarowy „IPS” i powiązane patenty dotyczące technologii są własnością odpowiednich firm.
Maksymalna rozdzielczość działa tylko w przypadku wejścia DP.
Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna jest w stanie osiągnąć maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza Philips.
Czas reakcji równy SmartResponse
MPRT reguluje jasność w celu zmniejszenia rozmycia obrazu, więc po włączeniu tej funkcji użytkownik nie może regulować jasności. Aby zmniejszyć rozmycie obrazu, podświetlenie LED synchronizuje się z częstotliwością odświeżania ekranu, co może spowodować zauważalną zmianę jasności.
MPRT jest trybem zoptymalizowanym pod kątem gier. Włączenie MPRT może spowodować zauważalne migotanie ekranu. Zalecamy wyłączenie tego trybu, gdy nie korzystasz z funkcji gry.
Kolory wyświetlacza: przy częstotliwości 120 Hz tylko rozdzielczość QHD pozwala na wyświetlanie kolorów w 10 bitach
Obsługa DCI-P3 w oparciu o CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
2020 Advanced Micro Devices, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. AMD, logo strzały AMD, AMD FreeSync™ i ich kombinacje są znakami towarowymi firmy Advanced Micro Devices, Inc. Inne nazwy produktów wykorzystane w tej publikacji są używane wyłącznie dla celów identyfikacji oraz są znakami towarowymi odpowiednich firm.
Interfejs z obsługą NVIDIA® G-SYNC®: DisplayPort
Pamiętaj, aby zaktualizować sterownik NVIDIA® G-SYNC® do najnowszej wersji. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej firmy NVIDIA: https://www.nvidia.com/
Upewnij się, że Twoja karta graficzna obsługuje technologię NVIDIA® G-SYNC®
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.