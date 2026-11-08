Częstotliwość odświeżania 170Hz zapewniająca niezwykle płynny i wyrazisty obraz

Grasz w intensywne gry oparte na rywalizacji. Potrzebujesz wyświetlacza zapewniającego niezwykle płynny obraz bez opóźnień. Ten wyświetlacz firmy Philips odświeża obraz do 170 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Przy niższej częstotliwości odświeżania wrogowie mogą sprawiać wrażenie, jakby przeskakiwali z miejsca na miejsce na ekranie, co utrudnia ich trafienie. Częstotliwość odświeżania 170Hz pozwala zobaczyć brakujące kluczowe klatki ukazujące ruch przeciwnika w niezwykle płynny sposób, dzięki czemu można łatwo w niego wycelować. Dzięki wyjątkowo niskiemu opóźnieniu wejścia i eliminacji efektu rozrywania obrazu ten wyświetlacz firmy Philips jest idealnym partnerem do gier