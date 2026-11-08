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Gaming monitorMonitor gamingowy Quad HD

27M2N3500NF/00

Poszerz swoje gamingowe horyzonty

Ten 27-calowy monitor IPS Evnia zapewnia ostry obraz podczas grania. Częstotliwość odświeżania 170Hz i czas reakcji Smart MBR wynoszący 0.5ms gwarantują wyraźny obraz i wysokiej jakości, wszechstronne wrażenia z gry.

Poznaj wszystkie korzyści

Poszerz swoje gamingowe horyzonty

  • Evnia 3000

  • 27" (68.5cm)

  • 2560 x 1440 (Quad HD)

Częstotliwość odświeżania 170Hz zapewniająca niezwykle płynny i wyrazisty obraz

Częstotliwość odświeżania 170Hz zapewniająca niezwykle płynny i wyrazisty obraz

Grasz w intensywne gry oparte na rywalizacji. Potrzebujesz wyświetlacza zapewniającego niezwykle płynny obraz bez opóźnień. Ten wyświetlacz firmy Philips odświeża obraz do 170 razy na sekundę, czyli znacznie szybciej niż standardowy wyświetlacz. Przy niższej częstotliwości odświeżania wrogowie mogą sprawiać wrażenie, jakby przeskakiwali z miejsca na miejsce na ekranie, co utrudnia ich trafienie. Częstotliwość odświeżania 170Hz pozwala zobaczyć brakujące kluczowe klatki ukazujące ruch przeciwnika w niezwykle płynny sposób, dzięki czemu można łatwo w niego wycelować. Dzięki wyjątkowo niskiemu opóźnieniu wejścia i eliminacji efektu rozrywania obrazu ten wyświetlacz firmy Philips jest idealnym partnerem do gier

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Niskie opóźnienie wejściowe skraca zwłokę czasową między urządzeniami a monitorem

Opóźnienie wejścia to czas, jaki upływa między wykonaniem działania za pomocą podłączonego urządzenia a wyświetleniem jego rezultatu na ekranie. Niskie opóźnienie wejścia skraca czas między wprowadzeniem polecenia z urządzenia a jego wyświetleniem na monitorze, znacznie poprawiając komfort grania w gry wymagające błyskawicznych reakcji. Jest to szczególnie ważne dla osób grających w szybkie, rywalizacyjne gry.

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

0.5 ms ultra-fast speed for crisp image and smooth gameplay

Philips Evnia with 0.5 ms Smart MBR effectively eliminates smearing and motion blur, delivers shaper and precise visuals to enhance gaming experience. Fast-moving action and dramatic transitions will be rendered smoothly. Best choice for playing thrilling and twitch-sensitive games.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. Aby uzyskać najlepszą wydajność, należy zawsze upewnić się, że karta graficzna obsługuje maksymalną rozdzielczość i częstotliwość odświeżania tego wyświetlacza firmy Philips.

  2. Wartość czasu reakcji równa SmartResponse

  3. Pokrycie przestrzeni Adobe RGB i DCI-P3 na podstawie CIE1976, obszar sRGB na podstawie CIE1931, obszar NTSC na podstawie CIE1976.

  4. Funkcja Smart MBR reguluje jasność w celu ograniczenia rozmycia, dlatego nie można regulować jasności, gdy funkcja Smart MBR jest włączona. Aby ograniczyć rozmycie ruchu, podświetlenie LED będzie pulsować synchronicznie z odświeżaniem ekranu, co może powodować zauważalne zmiany jasności

  5. Smart MBR to tryb zoptymalizowany pod kątem gier. Włączenie funkcji Smart MBR może powodować zauważalne migotanie ekranu. Zaleca się jej wyłączenie, gdy funkcje gamingowe nie są używane

  6. Ten monitor zaprojektowano z myślą o zrównoważonym rozwoju: jego obudowa jest wykonana w 85% z tworzywa sztucznego pochodzącego z recyklingu poużytkowego.

  7. Produkty i akcesoria wymienione w tej ulotce mogą różnić się w zależności od kraju i regionu.

  8. Monitor może wyglądać inaczej niż na ilustracjach przedstawiających jego funkcje.