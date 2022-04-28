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346P1CRH/00
Wygoda pracy dzięki wyraźnemu panoramicznym ekranowi
Zakrzywiony wyświetlacz Philips Brilliance o rozdzielczości WQHD z technologią DisplayHDR 400 zapewnia wyraźny rewelacyjny obraz. Port USB-C i bezpieczna wysuwana kamera internetowa z obsługą funkcji Windows Hello zwiększają wydajność.
P-line
86,36 cm (34")
3440 x 1440 (WQHD)
Monitory Philips wyświetlają krystalicznie czysty obraz UltraWide w rozdzielczości Quad HD 3440 x 1440 pikseli. Najwyższej jakości matryca o dużym zagęszczeniu pikseli i kącie widzenia 178/178 stopni pozwala tchnąć życie w każdy obraz i każdą grafikę. Format UltraWide 21:9 umożliwia osiągnięcie większej wydajności, ponieważ zapewnia więcej miejsca do porównywania elementów obok siebie i pozwala wyświetlać większą liczbę kolumn arkuszy kalkulacyjnych. Te wyświetlające krystalicznie czysty obraz monitory firmy Philips to idealny wybór dla wymagających projektantów pracujących z oprogramowaniem CAD/CAM lub finansistów używających na co dzień dużych arkuszy kalkulacyjnych.
Monitor Philips z matrycą o ultrawysokiej rozdzielczości i z technologią MultiView obsługuje szeroką gamę źródeł sygnału. Technologia MultiView umożliwia aktywne podłączenie dwóch urządzeń i jednoczesne wyświetlanie obrazu z każdego z nich, dzięki czemu można na przykład sprawnie wykonywać w tym samym czasie wiele zadań na komputerze stacjonarnym i notebooku.
Ten monitor Philips ma wbudowaną stację dokującą USB typu C z funkcją zasilania. Smukłe, dwustronne złącze USB-C umożliwia łatwe dokowanie z użyciem jednego przewodu. Dzięki niemu możesz podłączyć wszystkie urządzenia peryferyjne, np. klawiaturę, mysz i przewód Ethernet RJ-45 do stacji dokującej monitora. Wystarczy podłączyć ten monitor do notebooka za pomocą pojedynczego kabla USB-C, aby oglądać filmy wideo o wysokiej rozdzielczości oraz szybko przesyłać dane i jednocześnie zasilać lub ładować notebooka.
5.0
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Chico DG
28/04/2022
Polska
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
16h dzień w dzień - po prostu Wow!
SPełnia moje wymagania od A do Z - Postawilem na tę firmę i się nie zawiodłem. 55 calowy Telewizor pokazał na co tę firme stać. Idąc po kolejny zakup, wybrałem ten model monitora. Pracuje na dwóch stystemach Win i MacOS i i monitor nie ma z tym najmniejszych problemów.
Zalety
Wszechstronny, Wielozadaniowy, Skrojony na miarę!
Wady
Brak :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data użycia 2021-03-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data użycia 2021-03-28
Marcin1232
13/11/2020
Polska
Monitor jest bardzo dobry!
Na co dzień pracuję zdalnie na lapku, a po pracy przełączam się na PC. Kupiłem ten monitor przez wzgląd na KVM, żeby nie musieć przełączać wszystkich urządzeń peryferyjnych z powrotem do komputera po zakończonej pracy. Nie jestem żadnym grafikiem, więc nie mam wygórowanych wymagań wobec obrazu. Do monitora podłączyłem wszystkie urządzenia peryferyjne - monitor łączymy z laptopem po USB-C, a do komputera możemy podłączyć się przez USB-B do A - potocznie zwanego kablem do drukarki(gdyby ktoś szukał bo go nie ma w zestawie). Przyznaję, że nie zawiodłem się na tej funkcji, po pracy wyłączam lapka, odpalam komputer i wszystko samo się przełącza - koniec przepinania kabli <hura!>. Należy dodać, że monitor po usb-c przesyła też zasilanie, które nie jest dość mocne - wyskakuje takie ostrzeżenie w Windowsie 10, ale jest ono na tyle mocne, że laptop bez najmniejszego problemu wytrzymuje cały dzień pracy, bez jakiś większych spadków procentów naładowania baterii. Jako że mamy peryferia i zasilanie przez monitor - do laptopa podłączamy tylko usb c + ewentualnie dodatkowy monitor i to jedyne kable, które mam podłączone i wszystko działa. Podsumowując monitor jest niczym stacja dokująca, której niestety brakuje troszkę zasilania i wygodnego przycisku do włączenia urządzenia, które jest na usb-c (teraz muszę nurkować pod biurko, żeby laptopa otworzyć i kliknąć przycisk włącz.) Co do rozdzielczości - przesiadłem się z monitora o rozdzielczości 2560x1080 i 29" i byłem(i nadal jestem) zaskoczony jak pozytywnie to wpłynęło na wielkość przestrzeni roboczej i teraz każdemu mówię, że jak do pracy biurowej to tylko monitor z taką rozdzielczością jak 3440x1440 i najlepiej 34". Co do jakości obrazu - nie odwołam się do żadnych testów, ani nic. Co mogę za to powiedzieć - że jestem pozytywnie zaskoczony dość naturalnymi kolorami i przyjemnym dla oczu obrazem zarówno podczas oglądania filmów, jak i grania w dynamiczne gry - ostatnio był to u mnie shadow warrior 2 :) Warto może jeszcze wspomnieć coś o kamerze - kamerka nagrywa obraz w jakości wystarczającej do spotkań - szału nie ma, ale jest absolutnie ok. Wcześniej korzystałem z kamery(i mikrofonu) wbudowanej w laptopie, ale jako że monitor kamerę posiada, to laptop wylądował pod biurkiem, bo już w ogóle nie ma potrzeby trzymać go na biurku. Niestety u mnie kamera ma dosyć często problemy, gdyż nie chce załadować się na spotkanie na google meets i wtedy jestem zmuszony wyłączyć przeglądarkę, zazwyczaj jest to kilka sesji na różne konta google, więc jest to nie na miejscu. Po restarcie zazwyczaj zaskakuje. - Głośników nie komentuję, gdyż nie korzystam, bo mam zewnętrzny system nagłaśniający. - Jest też taka funkcja w monitorze jak PowerSaving - monitor wygasza obraz, jeżeli nie ma Cię przed monitorem - w sumie bardzo fajny bajer, tylko że trzeba siedzieć przed diodą(normalnie przed monitorem), więc jak zaprosisz kogoś do biurka i się rozsiądziecie bardziej na boku, to niestety funkcja bardziej denerwuje niż pomaga :) - Jest też taka jedna funkcja, której nie mam jak przetestować - podobno można podłączyć inny monitor displayport do tego monitora, a później ten monitor display portem do urządzenia, ale mój drugi monitor nie ma tego złącza :/ Przejściówka hdmi->DP oczywiście nie działa w tym przypadku. - Monitor jest dosyć ciężki - co należy brać pod uwagę przy zakupie zewnętrznych uchwytów do biurka. Zakupiłem ART L-17GD i śruby musiałem dokręcić do samego końca, żeby monitor nie nachylał się samowolnie do dołu. Fabryczna podstawka do monitora jest bardzo dobra, ale uchwyt się przydaje, jak mimo wszystko chcesz zyskać dodatkowe 20cm od oczu, gdyż monitor jest duży. Podsumowując - Monitor bardzo dobry na swoją cenę, jednakże jeśli nie korzystasz z KVM, to lepiej zainwestować w coś innego (KVM zewnętrzne mogą kosztować nawet po 1000zł) - Takie nice to have byłoby, kiedy można by włączyć gdzieś z poziomu monitora urządzenie podłączone pod usb-c. - Poza tym wszystko super :)
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data użycia 2020-07-13
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakrzywiony monitor LCD UltraWide ze złączem USB-C
Data użycia 2020-07-13
Forrest Gump 2024
31/05/2024
Česká republika
Część promocji
Zweryfikowany kupujący
Spokojenost
Monitor zkoušen na 4 NTB a běží v pořádku. Používám na práci a děti pro školní úlohy a hraní her.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Data użycia 2024-04-30
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Monitor 346P1CRH Zakřivený ultraširokoúhlý LCD monitor s USB-C
Data użycia 2024-04-30
Promień łuku krzywizny wyświetlacza w mm
Maksymalna rozdzielczość działa w przypadku wejścia USB-C, DP lub HDMI.
Jeśli komputer nie obsługuje HBR3 podczas podłączania do portu USB-C, należy przełączyć ustawienie hub USB na USB 2.0, a rozdzielczość będzie wynosiła 3440 x 1440 przy 100 Hz.
Czas reakcji równy SmartResponse
Pokrycie BT. 709 / DCI-P3 na podstawie CIE1976
Obszar NTSC oparty na modelu CIE 1976
Obszar sRGB oparty na modelu CIE 1931
Obsługa przestrzeni barw Adobe RGB w oparciu o CIE1976
Jeśli Twoje połączenie sieci Ethernet wydaje się wolne, wejdź do menu OSD i wybierz opcję USB 3.0 lub nowszą wersję, która obsługuje szybkość sieci LAN 1 G.
Złącze DisplayPort w wersji 1.4 do HDR
Aby możliwe było przesyłanie sygnału wideo, notebook/urządzenie musi obsługiwać tryb DP Alt USB-C
Aby możliwe było korzystanie z funkcji zasilania i ładowania przez port USB-C, notebook/urządzenie musi spełniać standardy zasilania USB-C Power Delivery. Zapoznaj się z instrukcją obsługi notebooka lub skontaktuj się z jego producentem, aby uzyskać więcej informacji na ten temat.
Maksymalna liczba obsługiwanych wyświetlaczy zewnętrznych: 1 na USB-C, 2 przy użyciu DP
Maksymalna rozdzielczość monitora zewnętrznego zależy od ograniczenia przepustowości łącza.
Gdy monitor jest podłączony do portu USB-C, a komputer obsługuje HBR3, można korzystać z funkcji MST o maksymalnej rozdzielczości 3440 x 1440 przy 60 Hz na monitorze głównym i rozdzielczości 1920 x 1080 przy 60 Hz na monitorze dodatkowym. W przeciwnym razie zmień ustawienie USB monitora głównego na USB 2.0 za pośrednictwem ustawienia w menu ekranowym, aby włączyć funkcję MST.
W konfiguracji „MST over DP” zarówno monitor główny jak i dodatkowy należy ustawić w trybie rozszerzenia DP za pomocą ustawienia w menu ekranowym, a maksymalna rozdzielczość monitora głównego i dodatkowego może wynosić tylko 3440 x 440 przy 60 Hz.
Certyfikat EPEAT jest ważny tylko po zarejestrowaniu przez firmę Philips danego produktu. Aby sprawdzić stan rejestracji w swoim kraju, wejdź na stronę https://www.epeat.net/.
Monitor może różnić się wyglądem od prezentowanego na zdjęciach.
Produkty i akcesoria wyszczególnione w tej ulotce mogą się różnić od zawartości opakowania w zależności od kraju i regionu.
Przewody dostarczane wraz z produktem mogą różnić się pod względem typu, liczby i parametrów technicznych w zależności od wymagań obowiązujących w danym kraju lub regionie.