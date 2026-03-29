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  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
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  • Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
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Xenon LongerLifeGwarancja na lampy ksenonowe

85122SYS1

4.3
| (31) Opinie
Zależy nam na Twoim bezpieczeństwie — masz na to naszą gwarancję
Lampy ksenonowe Philips LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją. Wystarczy zarejestrować ich zakup online, aby przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata za darmo. Możesz się czuć bezpiecznie przez kolejnych 7 lat.
Poznaj wszystkie korzyści

Przedłuż 4-letnią gwarancję do 7 lat w 3 łatwych krokach

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  • Rodzaj źródła światła: D2S

  • 85 V, 35 W

  • Liczba źródeł światła: 1

Lampy ksenonowe LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją.

Lampy ksenonowe LongerLife są objęte 4-letnią gwarancją.

Lampy ksenonowe Philips LongerLife gwarantują wysoką jakość i bezpieczeństwo. Automatycznie objęte są 4-letnią gwarancją obowiązującą od dnia zakupu.

Wystarczy zarejestrować zakup online, aby przedłużyć gwarancję

Wystarczy zarejestrować zakup online, aby przedłużyć gwarancję

Lampy ksenonowe LongerLife charakteryzują się większą żywotnością niż jakiekolwiek inne lampy ksenonowe marki Philips. Aby zapewnić sobie spokój i komfort, można bezpłatnie przedłużyć gwarancję o dodatkowe 3 lata. Wystarczy zarejestrować się na stronie https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty i wykonać 3 proste czynności: 1. Najpierw należy się upewnić, że zakupiony produkt jest oryginalnym produktem marki Philips, sprawdzając naklejkę z certyfikatem autentyczności umieszczoną na opakowaniu produktu. 2. Następnie trzeba podać swoje dane i okazać dowód zakupu. 3. Na koniec należy wydrukować i zachować swój certyfikat 7-letniej gwarancji.

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło twarde i charakteryzuje się wysoką odpornością na wysokie temperatury i drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki firmy Philips ze szkła kwarcowego są w stanie znieść znaczne skoki temperatury. Możliwość uzyskania zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV emituje mocniejsze światło.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

31

Opinie

29/03/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Barwa światła

Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam

Zalety

Barwa światła

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

15/02/2026

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Najlepszy legalny retrofit H11

Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019

Zalety

Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność

Wady

Brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

26/12/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

ŻARÓWKI PHILIPS Ultinon Pro6000 Boost H11

Żarówki znakomite. Zapewniają komfort jazdy w ciemności. Jazda drogą przez las daje pewność, że więcej widzę, zwłaszcza tam, gdzie zwierzaki lubią spacerować asfaltową drogą. Światło jasne, wyraziste, i nie oślepia innych uczestników drogi. Polecam każdemu, kto chce jeździć nocą jak za dnia. Co ważne, są legalne i posiadają homologację na Polskę. Minusem jest ich cena, ale bezpieczeństwo najważniejsze. Polecam!

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

Przegląd ten został wykonany dla Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie