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  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
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  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
  • Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.

Odnowiony fabrycznie

PureProtect Seria 3200Inteligentny oczyszczacz powietrza

AC3220/10R1

Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.
Oddychaj czystym, bezpiecznym powietrzem dzięki urządzeniu, które jest o 50% cichsze! Dwa wentylatory w zwartej obudowie zapewniają większą moc, oczyszczając nawet duże pomieszczenia w zaledwie kilka minut. Elegancki wygląd, niskie zużycie energii i inteligentna kontrola za pomocą aplikacji sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdym domu.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

Skutecznie wychwytuje alergeny i zanieczyszczenia

Wyjątkowo mocny, niesamowicie cichy.

  • Oczyszcza pomieszczenia do 135 m2

  • Tempo oczyszczania 520 m3/godz. (CADR)

  • Filtry: wst., NanoProtect HEPA, węgl.

  • O 50% cichsze działanie

Imponująca moc w mniejszym urządzeniu

Imponująca moc w mniejszym urządzeniu

Mniejsze urządzenie, szybsze oczyszczanie powietrza (1), dzięki innowacyjnej konstrukcji z podwójnym wentylatorem. Wydajna filtracja 520 m3/h (CADR) z łatwością poradzi sobie z dużymi przestrzeniami do 135 m2 (2) i może wyczyścić pomieszczenie o powierzchni 20 m2 w mniej niż 6 minut (3).

3-warstwowy system filtracji NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek

3-warstwowy system filtracji NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek

3-warstwowa filtracja składająca się z filtra wstępnego, filtra NanoProtect HEPA i filtra z węglem aktywnym wychwytuje 99,97% cząsteczek o wielkości nawet 0,003 mikrona (4) – mniejszych niż najmniejszy znany wirus!

Cichy, nawet przy maksymalnej mocy

Cichy, nawet przy maksymalnej mocy

Nawet o 50% cichszy dzięki naszej technologii SilentWings (1). Wentylator zainspirowany budową skrzydeł sów działa niezwykle cicho, generując hałas na poziomie 15 dB(A) w trybie nocnym. Nawet przy maksymalnej prędkości jest cichszy niż normalna rozmowa (60db(A)). (5)

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. (1) W porównaniu z poprzednim modelem Philips AC3033 (CADR i hałas)

  2. (2) CADR przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022. Odpowiedni obszar oczyszczania obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013.

  3. (3) Obliczenie: pomieszczenie o powierzchni 48 m3, wskaźnik CADR na poziomie 520 m3/godz.

  4. (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 um i 0,3 um, iUTA)

  5. (5) Ciśnienie akustyczne, IEC 60704, odległość 1,5 m. Normalna rozmowa: 60 dB.

  6. (6) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano z użyciem roztoczy, pyłków brzozy i sierści kotów, zgodnie z metodą SOP 350.003 australijskiego instytutu OFI

  7. (7) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet i ok. 50 innych liderów opinii, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): str. 8–160

  8. (8) Test prędkości redukcji drobnoustrojów przeprowadzony przez firmę Airmid Healthgroup Ltd. na przykładzie grypy (H1N1) w komorze testowej o pojemności 28,5 m3 (tryb turbo, 30–40 minut)

  9. (9) Przetestowano zgodnie z normą GB21551.3-2010 w niezależnym laboratorium na przykładzie bakterii S. Albus w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut)

  10. (10) Test prędkości redukcji drobnoustrojów przeprowadzony przez firmę Antimikrop na przykładzie wirusa SARS-CoV-2 w komorze testowej o pojemności 30 m3 (tryb turbo, 60 minut).

  11. (11) Przetestowano w niezależnym laboratorium zgodnie z normą GB/T 18801-2022 (TVOC, toluen i NO2; pomieszczenie o powierzchni 30 m3, tryb Turbo, 60 minut).

  12. (12) Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.