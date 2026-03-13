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AC3220/10R1
AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual
Oddychaj czystym, bezpiecznym powietrzem dzięki urządzeniu, które jest o 50% cichsze! Dwa wentylatory w zwartej obudowie zapewniają większą moc, oczyszczając nawet duże pomieszczenia w zaledwie kilka minut. Elegancki wygląd, niskie zużycie energii i inteligentna kontrola za pomocą aplikacji sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdym domu.