Oddychaj czystym, bezpiecznym powietrzem dzięki urządzeniu, które jest o 50% cichsze! Dwa wentylatory w zwartej obudowie zapewniają większą moc, oczyszczając nawet duże pomieszczenia w zaledwie kilka minut. Elegancki wygląd, niskie zużycie energii i inteligentna kontrola za pomocą aplikacji sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdym domu.