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PureProtect Seria 3200 Inteligentny oczyszczacz powietrza

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PureProtect Seria 3200Inteligentny oczyszczacz powietrza

AC3220/10R1

PureProtect Seria 3200 Inteligentny oczyszczacz powietrza

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Instrukcje oraz dokumentacja

AC3210/12 user manual AC3220/12 user manual AC3221/13 user manual

  • PDF plik, 8.5 MB
  • 13 March 2026

Oddychaj czystym, bezpiecznym powietrzem dzięki urządzeniu, które jest o 50% cichsze! Dwa wentylatory w zwartej obudowie zapewniają większą moc, oczyszczając nawet duże pomieszczenia w zaledwie kilka minut. Elegancki wygląd, niskie zużycie energii i inteligentna kontrola za pomocą aplikacji sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w każdym domu.

  • PDF plik
  • 6 June 2026

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