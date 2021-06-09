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Produkcja zakończona
Obudź się i wyświetl godzinę!
Każdy dzień jest inny, a przyjazny radiobudzik firmy Philips jest wyjątkowym towarzyszem o poranku. Funkcja projekcji czasu pozwala na jego wyświetlenie na dowolnej powierzchni — zobaczysz, która jest godzina zaraz po otwarciu oczu. Od teraz poranki będą jeszcze przyjemniejsze!
Wyświetlanie czasu
Tuner FM, cyfrowe strojenie
Podwójny alarm
Zasilanie sieciowe lub bateryjne
Wyświetlanie czasu umożliwia jego projekcję na dowolnej powierzchni pod dowolnym kątem. Ten nowatorski system projekcji sprawia, że wyświetlany czas jest zawsze ustawiony w dobrym kierunku. Projekcyjny wyświetlacz LCD różni się od tradycyjnych wyświetlaczy tym, że światło emitowane przez silną diodę przechodzi przez niego bez większych zniekształceń, rzucając obraz na pewną odległość. W zegarze można nawet regulować ostrość projekcji, posługując się obiektywem, przez który jest rzucany obraz. Nie trzeba wstawać, by zobaczyć, która jest godzina — wystarczy otworzyć oczy!
Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.
4.2
z 5
6
Opinie
83%
poleca ten produkt
indiggo78
09/06/2021
România
Excelent
Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas
Data użycia 2019-06-09
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas
Data użycia 2019-06-09
Rawwra
13/04/2018
România
Pretul a fost un factor determinant.
L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas
BigMamma
02/01/2018
България
отличен продукт
лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Радиочасовник
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Радиочасовник