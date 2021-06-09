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Produkcja zakończona

Radiobudzik

AJ4800/12

4.2

| (6) Opinie | 83% poleca ten produkt

Obudź się i wyświetl godzinę!

Każdy dzień jest inny, a przyjazny radiobudzik firmy Philips jest wyjątkowym towarzyszem o poranku. Funkcja projekcji czasu pozwala na jego wyświetlenie na dowolnej powierzchni — zobaczysz, która jest godzina zaraz po otwarciu oczu. Od teraz poranki będą jeszcze przyjemniejsze!

Poznaj wszystkie korzyści

dzięki funkcji projekcji

Obudź się i wyświetl godzinę!

  • Wyświetlanie czasu

  • Tuner FM, cyfrowe strojenie

  • Podwójny alarm

  • Zasilanie sieciowe lub bateryjne

Wyświetlanie czasu w ten sposób, aby nie dało się go przeoczyć

Wyświetlanie czasu umożliwia jego projekcję na dowolnej powierzchni pod dowolnym kątem. Ten nowatorski system projekcji sprawia, że wyświetlany czas jest zawsze ustawiony w dobrym kierunku. Projekcyjny wyświetlacz LCD różni się od tradycyjnych wyświetlaczy tym, że światło emitowane przez silną diodę przechodzi przez niego bez większych zniekształceń, rzucając obraz na pewną odległość. W zegarze można nawet regulować ostrość projekcji, posługując się obiektywem, przez który jest rzucany obraz. Nie trzeba wstawać, by zobaczyć, która jest godzina — wystarczy otworzyć oczy!

Obrót i odwrócenie obrazu ułatwia oglądanie

Radio FM – przyjemność słuchania

Dzięki wbudowanemu tunerowi radiowemu FM możesz słuchać ulubionej muzyki i wiadomości codziennie. Wystarczy dostroić radio, by odbierało Twoją ulubioną stację.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.2

z 5

6

Opinie

83%

poleca ten produkt

3
2

09/06/2021

România

România

Excelent

Il am de cativa ani si functioneaza impecabil, inclusiv afisajul pe perete/tavan.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas

Data użycia 2019-06-09

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas

Data użycia 2019-06-09

13/04/2018

România

România

Pretul a fost un factor determinant.

L-am ahizitionat la un pret foarte bun. Este un aparat de radio care intruneste toate asteptarile mele. Se aude foarte bine, imi place designul, unul futurist prin functia de afisare a orei pe tavan/perete. Functioneaza si cu baterii.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Radio cu ceas

02/01/2018

България

България

отличен продукт

лесна употреба, интуитивни настройки, достатъчно функции

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Радиочасовник

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AJ4800 Радиочасовник

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie