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Produkcja zakończona
Uwolnij muzykę, ładując jednocześnie telefon Android
Głośnik ze stacją dokującą AS351/12 firmy Philips zapewnia doskonały dźwięk i pięknie wygląda. Oferuje możliwość dokowania telefonu z systemem Android i odtwarzania jego zawartości oraz ładowania go, a także równoczesnego ładowania drugiego urządzenia za pośrednictwem złącza USB. Do zestawu dołączono aplikację Songbird, która umożliwia łatwą synchronizację muzyki między telefonem i komputerem.
dla urządzeń Android
Stacja Philips FlexiDock doskonale nadaje się do telefonów z systemem Android. Jej unikalna konstrukcja umożliwia podłączenie większości telefonów z systemem Android — bez względu na to, czy gniazdo w telefonie znajduje się na dole, z boku czy na górze. Ta niezwykła elastyczność jest jedyna w swoim rodzaju i umożliwia podłączenie telefonów Android różnych producentów, w których gniazdo mini USB znajduje się w różnych miejscach. W stacji dokującej można wygodnie umieścić telefon w pozycji pionowej lub poziomej, aby znajdował się on pośrodku głośnika.
Słuchaj swoich ulubionych utworów przez głośnik, który zapewnia doskonały dźwięk. Głośnik ze stacją dokującą firmy Philips odtwarza muzykę z urządzeń z systemem Android poprzez Bluetooth. Wystarczy pobrać darmową aplikację Philips DockStudio, a po umieszczeniu urządzenia w stacji dokującej Bluetooth automatycznie się włączy i zostanie nawiązane połączenie. Ciesz się potężnym dźwiękiem o wyjątkowej jakości oraz niezrównaną wygodą. Prawie nic nie brzmi tak dobrze.
4.5
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Izka83
19/07/2012
Polska
Sprzęt wart polecenia z uwagi na funkcjonalność i łatwość użytkowania.
Głośnik ze stacją dokującą to bardzo przydatne małe urządzenie, które może ułatwić życie niejednemu użytkownikowi. Philips AS351/12 to stacja dokująca, do której pasują doskonale urządzenia z systemem Android. W moim przypadku jest to smartfon, którego podłączam do stacji i już mogę korzystać z jej funkcjonalności. Generalnie głośnik wykonany jest solidnie, z dobrej jakości materiałów. Przydatną jego funkcją jest możliwość podłączenia zarówno do zasilania sieciowego, jak i korzystania z zasilania bateriami, dzięki czemu można zabierać stację w różne miejsca ze sobą. Stacja jest funkcjonalna. Dzięki oprogramowaniu Fidelio, które instalujemy w telefonie możemy korzystać m.in. z radia internetowego, odtwarzania muzyki bezpośrednio z telefonu, odtwarzania wideo z telefonu, czy też z zegara i wielofunkcyjnego budzika. Dzięki możliwości połączenia smartfona ze stacją poprzez Bluetooth można stację przenosić w różne miejsca w domu, co jest bardzo przydatne. Ja korzystałam z tej możliwości by móc w każdej chwili odtworzyć mojemu synkowi kołysanki wgrane do smartfona, a gdy już nie było to potrzebne szybko przełączyć sprzęt np. na radio internetowe. Obsługa sprzętu jest intuicyjna. Głośnik może umilić i ułatwić życie młodym mamom, które tak jak ja nie mają chwili na słuchanie muzyki, a dzięki stacji jest to możliwe, bo łatwo i szybko można ją włączyć. Mamy mogą zabrać stację ze sobą do wózka na spacer z dzieckiem lub umilić dziecku czas podczas zabawy w ogródku, gdy jest piękna pogoda. Istotna jest też możliwość jednoczesnego ładowania baterii telefonu podczas korzystania ze stacji. Jest to bardzo korzystna funkcja gdyż wiadomo, że smartfony bardzo szybko się rozładowują. Głośnik ze stacją dokującą Philips AS351/12 oceniam pozytywnie. Jest to sprzęt wart polecenia.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
filemonik
07/11/2013
Polska
Produkt o wielu dobrych funkcjach.
Produkt o wielu dobrych funkcjach. Szczególnie jako ładowarka Androida. Ładny wygląd.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AS351 głośnik ze stacją dokującą i funkcją Bluetooth®