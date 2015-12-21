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Produkcja zakończona

Bumbox CD

AZ328/12

5

| (2) Opinie | 100% poleca ten produkt

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.

Poznaj wszystkie korzyści

Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Magnetofon

  • 2 W

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

Bezpośrednie odtwarzanie plików MP3/WMA przez połączenie USB

W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

Magnetofon z automatycznym zatrzymywaniem

0

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Odtwarzanie CD losowe/wielokrotne, by lepiej cieszyć się muzyką

Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

2

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

21/12/2015

Polska

Polska

Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.

Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ328 Bumbox CD

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla AZ328 Bumbox CD

06/06/2020

Magyarország

Magyarország

Sok lejátszási lehetőség

Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.

Zalety

Rengeteg féle lejátszási mód.

Wady

A hangminőség lehetne jobb.

Przegląd ten został wykonany dla AZ328 CD Soundmachine

Data użycia 2018-06-06

Przegląd ten został wykonany dla AZ328 CD Soundmachine

Data użycia 2018-06-06

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie