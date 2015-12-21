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Produkcja zakończona
Ciesz się muzyką — gdziekolwiek jesteś!
Czerpiesz przyjemność z prostych codziennych czynności i uwielbiasz wygodę. Dzięki łatwym w użyciu funkcjom niewielkich rozmiarów przenośny bumbox CD firmy Philips dostarcza radości ze słuchania ulubionej muzyki.
CD, MP3-CD, USB, FM
Magnetofon
2 W
W trybie USB Direct wystarczy podłączyć urządzenie USB do portu USB w urządzeniu Philips — cyfrowa muzyka będzie odtwarzana bezpośrednio z urządzenia Philips.
0
Dzięki funkcji odtwarzania muzyki w kolejności losowej i powtarzania nie trzeba słuchać utworów wciąż w tej samej kolejności. Po wgraniu ulubionych utworów do odtwarzacza wszystko, co należy zrobić, to wybrać jeden z trybów — odtwarzanie w kolejności losowej („Shuffle”) lub powtarzanie („Repeat”), aby odtwarzać utwory w różnej kolejności. Ciesz się nowym doświadczeniem słuchania muzyki za każdym razem, gdy korzystasz z odtwarzacza.
5.0
z 5
2
Opinie
100%
poleca ten produkt
Kazik54
21/12/2015
Polska
Doskonały produkt, cieszę się że go kupiłem.
Rewelacyjna jakość dźwięku ze wszystkich dostępnych źródeł. Bardzo zaskoczyła mnie możliwość odtwarzania starych kaset magnetofonowych, co odkryłem już w domu po rozpakowaniu produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ328 Bumbox CD
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla AZ328 Bumbox CD
supermario4ever
06/06/2020
Magyarország
Sok lejátszási lehetőség
Azért döntöttem ezen készülék mellett, mert a mai napig őrzök kazettákat, amiket szívesen hallgatok, ugyanakkor modern eszközökkel is hallgatok zenét. Ezzel a magnóval mindenféle módon lehet zenét hallgatni, és kifejezetten jó minőségben játssza le a zenét. Elégedett vagyok a termékkel.
Zalety
Rengeteg féle lejátszási mód.
Wady
A hangminőség lehetne jobb.
Przegląd ten został wykonany dla AZ328 CD Soundmachine
Data użycia 2018-06-06
Przegląd ten został wykonany dla AZ328 CD Soundmachine
Data użycia 2018-06-06