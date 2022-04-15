Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Obsługa klienta
BRL160/00
Kiedy należy wymienić siateczkę golarki damskiej?
Czy golarki damskiej Philips mogę używać w wannie lub pod prysznicem?
Jak należy czyścić golarkę damską Philips?
Czy depilatora lub golarki damskiej Philips należy używać na mokrej czy na suchej skórze?
Czy można bezpiecznie używać siateczki golącej na całym ciele?
Jestem uczulony(a) na nikiel. Czy mimo to mogę korzystać z tego urządzenia?
Jak golić lub przycinać włosy w różnych częściach ciała, aby uzyskać najlepsze rezultaty?
Jak uzyskać najlepsze efekty z golarką damską Philips?
Czy mogę płukać wodą moje produkty do depilacji firmy Philips?
Jak zdjąć i założyć głowicę golącą golarki damskiej Philips?
Gdzie jest numer modelu i numer seryjny urządzenia depilującego Philips?
Czy mogę podróżować z produktami do golenia lub pielęgnacji ciała firmy Philips?
Jak ładować golarkę damską Philips?
Sprawdź warunki gwarancji i rozpocznij wymianę lub naprawę produktu