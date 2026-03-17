ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z akcesoriami
  • Zdjęcie opakowania
  • Zdjęcie pojedynczego produktu
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące alternatywny produkt
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące produkt w użyciu
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące korzyści emocjonalne
  • Zdjęcie prezentujące szczegóły produktu
  • Zdjęcie prezentujące produkt z akcesoriami
  • Zdjęcie opakowania

VisaPure AdvancedUrządzenie do domowej pielęgn. twarzy

BSC431/05

4.8

| (181) Opinie | 98% poleca ten produkt

Usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę świeżą i ujędrnioną

Zanieczyszczenia i stres powodują, że skóra sprawia wrażenie zmęczonej, matowej i pozbawionej elastyczności i starzeje się szybciej. VisaPure Advanced to system „3 w 1”, który usuwa zanieczyszczenia i uwalnia skórę od negatywnych skutków stresu. Usuń zanieczyszczenia i przywróć swojej skórze blask.

Poznaj wszystkie korzyści

Idealne rozwiązanie do pielęgnacji skóry narażonej na stres i zanieczyszczenia

Usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę świeżą i ujędrnioną

  • Specjalna technologia DualMotion

  • Oczyszczanie, masaż, odświeżanie skóry

  • 3 szczoteczki, etui, paletka

  • 2 ustawienia intensywności

Szczoteczka może usuwać nawet 100% zanieczyszczeń

Szczoteczka może usuwać nawet 100% zanieczyszczeń

Zanieczyszczona, zmęczona skóra dzisiaj nie jest tylko chwilowo zmęczona i matowa. To także przedwcześnie postarzała skóra jutro. Nasza szczoteczka do oczyszczania skóry to połączenie gąbki z węgla pochodzącego z bambusa oraz jedwabiście gładkiego włosia, które wyciągają i usuwają nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. Jeśli zanieczyszczenia nie są prawidłowo usuwane, przywierają do skóry i wnikają głęboko, niszcząc kolagen.

Gąbka nasączona węglem wyciąga ze skóry zanieczyszczenia

Gąbka nasączona węglem wyciąga ze skóry zanieczyszczenia

Węgiel ma doskonałe właściwości pochłaniające i oczyszczające. Ten w naszej szczoteczce jest naturalny i pochodzi ze zwęglonego drewna bambusowego.

Usuwa makijaż i zabrudzenia do 11 razy lepiej niż oczyszczanie dłońmi

Usuwa makijaż i zabrudzenia do 11 razy lepiej niż oczyszczanie dłońmi

Dzięki wyjątkowemu połączeniu włosia i gąbki nasączonej węglem szczoteczka jest w stanie usunąć nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń i zapewnić doskonałe czyszczenie, a jednocześnie jest bardzo delikatna.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.8

z 5

181

Opinie

98%

poleca ten produkt

17/03/2026

Polska

Polska

Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.

Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.

Zalety

Same zalety

Wady

Brak obecnie dostępności.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2025-03-17

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2025-03-17

05/06/2020

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt spełnił moje oczekiwania

Doskonale oczyszcza twarz oraz delikatnie ją masuje.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2019-05-05

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2019-05-05

22/04/2020

Polska

Polska

Moje domowe SPA dla twarzy

Jest tak - jestem mamą małej gwiazdeczki. Z tego tez tytułu nie przesypiam nocy, jestem przemęczona i nie mam zbyt wielu chwil dla siebie co odbija się na twarzy, ale.... kiedy po ciężkim dniu i chwili wytchnienia, bo małe szczęście usnęło - pierwsze co robię ? Używam Visapure. Jest to rewelacyjny produkt, który oprócz oczyszczania skóry, daje takie poczucie odprężenia i rewitalizuje, ze cały zabieg 3in1 wcale nie kończy dnia, a zaczyna przemiły wieczór. Drogie świeżo upieczone mamy ! Gorąco polecam . Oczywiście nie tylko mamom, ale również wszystkim zapracowanym kobietom, które nie mają czasu, ani czasami środków na profesjonalne zabiegi. Twarz jest oczyszczona, zadbana, pełna blasku. Naprawdę warto zainwestować w ten produkt. Zakochacie się od pierwszego użycia. Panowie nie macie pomysłu na prezent dla swoich dam ? Już macie ! I gwarantuję - trafiony na 100% :) !

Zalety

Prosty w obsłudze, bateria starcza na długo, poręczny - do każdej kosmetyczki, spektakularne efekty dla cery przy regularnym użyciu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2020-03-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy

Data użycia 2020-03-22

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. uważa tak 92% kobiet, VPA HPT, n= 86, 2014, Chiny i Niemcy.