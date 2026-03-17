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Raty 3x0% z Klarna
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Usuwa zanieczyszczenia, pozostawiając cerę świeżą i ujędrnioną
Zanieczyszczenia i stres powodują, że skóra sprawia wrażenie zmęczonej, matowej i pozbawionej elastyczności i starzeje się szybciej. VisaPure Advanced to system „3 w 1”, który usuwa zanieczyszczenia i uwalnia skórę od negatywnych skutków stresu. Usuń zanieczyszczenia i przywróć swojej skórze blask.
Specjalna technologia DualMotion
Oczyszczanie, masaż, odświeżanie skóry
3 szczoteczki, etui, paletka
2 ustawienia intensywności
Zanieczyszczona, zmęczona skóra dzisiaj nie jest tylko chwilowo zmęczona i matowa. To także przedwcześnie postarzała skóra jutro. Nasza szczoteczka do oczyszczania skóry to połączenie gąbki z węgla pochodzącego z bambusa oraz jedwabiście gładkiego włosia, które wyciągają i usuwają nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń. Jeśli zanieczyszczenia nie są prawidłowo usuwane, przywierają do skóry i wnikają głęboko, niszcząc kolagen.
Węgiel ma doskonałe właściwości pochłaniające i oczyszczające. Ten w naszej szczoteczce jest naturalny i pochodzi ze zwęglonego drewna bambusowego.
Dzięki wyjątkowemu połączeniu włosia i gąbki nasączonej węglem szczoteczka jest w stanie usunąć nawet najmniejsze cząsteczki zanieczyszczeń i zapewnić doskonałe czyszczenie, a jednocześnie jest bardzo delikatna.
4.8
z 5
181
Opinie
98%
poleca ten produkt
Katojo
17/03/2026
Polska
Ten produkt spełnia wszystkie swoje funkcje.
Dlaczego nie mogę już tego kupić? Miałam kilka lat temu i było super- nie ma lepszego produktu mycia twarzy. Szczoteczka idealnie usuwała resztki oo makijażu, a do tego nie uszkadzała skóry.
Zalety
Same zalety
Wady
Brak obecnie dostępności.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2025-03-17
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced BSC431/05 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2025-03-17
Oxer
05/06/2020
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt spełnił moje oczekiwania
Doskonale oczyszcza twarz oraz delikatnie ją masuje.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2019-05-05
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2019-05-05
Madlen1990
22/04/2020
Polska
Moje domowe SPA dla twarzy
Jest tak - jestem mamą małej gwiazdeczki. Z tego tez tytułu nie przesypiam nocy, jestem przemęczona i nie mam zbyt wielu chwil dla siebie co odbija się na twarzy, ale.... kiedy po ciężkim dniu i chwili wytchnienia, bo małe szczęście usnęło - pierwsze co robię ? Używam Visapure. Jest to rewelacyjny produkt, który oprócz oczyszczania skóry, daje takie poczucie odprężenia i rewitalizuje, ze cały zabieg 3in1 wcale nie kończy dnia, a zaczyna przemiły wieczór. Drogie świeżo upieczone mamy ! Gorąco polecam . Oczywiście nie tylko mamom, ale również wszystkim zapracowanym kobietom, które nie mają czasu, ani czasami środków na profesjonalne zabiegi. Twarz jest oczyszczona, zadbana, pełna blasku. Naprawdę warto zainwestować w ten produkt. Zakochacie się od pierwszego użycia. Panowie nie macie pomysłu na prezent dla swoich dam ? Już macie ! I gwarantuję - trafiony na 100% :) !
Zalety
Prosty w obsłudze, bateria starcza na długo, poręczny - do każdej kosmetyczki, spektakularne efekty dla cery przy regularnym użyciu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2020-03-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla VisaPure Advanced SC5363/10 Urządzenie do domowej pielęgn. twarzy
Data użycia 2020-03-22
uważa tak 92% kobiet, VPA HPT, n= 86, 2014, Chiny i Niemcy.