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BT3900A/00
Muzyka nigdy się nie kończy
Moja muzyka nigdy się nie kończy. Przenośny głośnik bezprzewodowy EverPlay umożliwia odtwarzanie bez przerw dzięki silnemu połączeniu Bluetooth i intuicyjnym opcjom ładowania. Specjalny materiał, którym jest pokryty, nadaje mu piękny wygląd i niezwykłą wytrzymałość.
moc 4 W, 8 godz. pracy
Daleki zasięg łączności Bluetooth
Wodoodporna konstrukcja odporna na pył
Dołączony pasek USB
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten może również działać jako zestaw głośnomówiący. W momencie nadejścia połączenia muzyka jest wstrzymywana i można rozmawiać przez głośnik. Sprawdza się to doskonale zarówno w przypadku rozmów biznesowych, jak i rozmów ze znajomymi w trakcie imprezy.
Pokrywający głośnik materiał DuraFit zapewnia zarówno korzyści funkcjonalne, jak i estetyczne. Dzięki gumowym górnym powłokom oraz tkaninie z akcentami kolorystycznymi ten antypoślizgowy, odporny na zadrapania materiał zapewnia dodatkową ochronę, podczas gdy unikalna siateczka o wzorze w romby podkreśla nowoczesny, wyrafinowany styl.
Funkcja, która zapobiega obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki głośniej – nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniasz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.
5.0
z 5
1
Opinia
100%
poleca ten produkt
OTAMAN
21/08/2020
Україна
З поставленою задачею справляється
Чудовий звук,всим задоволений.Зарядка тримає чудово.
Zalety
За
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2020-04-20
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BT3900P Бездротовий портативний гучномовець
Data użycia 2020-04-20