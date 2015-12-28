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Produkcja zakończona

Mikrowieża

BTM1360/12

4.5

| (4) Opinie | 100% poleca ten produkt

Większa moc muzyki

Słuchaj muzyki cyfrowej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyt MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex i maksymalną mocą wyjściową 30 W zapewniają donośne basy i dźwięk wypełniający pomieszczenie.

Poznaj wszystkie korzyści

Większa moc muzyki

  • Bluetooth®

  • Port USB do ładowania

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bezprzewodowe przesyłanie muzyki ze smartfona przez Bluetooth™

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Łatwe odtwarzanie muzyki w formacie MP3 przez złącze USB Direct

Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

Odtwarzanie płyt MP3-CD, CD i CD-R/RW

MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

4

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Zweryfikowany kupujący

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie