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Produkcja zakończona
Większa moc muzyki
Słuchaj muzyki cyfrowej ze smartfona przez Bluetooth lub z płyt MP3-CD bądź CD-R/W, korzystając z mikrowieży Philips. Głośniki z systemem Bass Reflex i maksymalną mocą wyjściową 30 W zapewniają donośne basy i dźwięk wypełniający pomieszczenie.
Bluetooth®
Port USB do ładowania
Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, która jest solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.
Dzięki funkcji przenoszenia plików można swobodnie cieszyć się wygodą dostępu do większej ilości muzyki za pośrednictwem wbudowanego złącza USB Direct.
MP3 to skrót od „MPEG 1 Audio layer-3”. MP3 to rewolucyjna technologia kompresji, dzięki której duże pliki muzyczne można 10-krotnie pomniejszyć, nie tracąc prawie nic na jakości dźwięku. Dzięki możliwości szybkiego i łatwego przesyłania dźwięku, format MP3 stał się standardowym sposobem kompresji dźwięku w Internecie.
4.5
z 5
4
Opinie
100%
poleca ten produkt
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Zweryfikowany kupujący
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Zweryfikowany kupujący
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla BTM1360 Mikromuusikasüsteem