MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.