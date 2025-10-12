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Produkcja zakończona

CarStudioSamochodowy zestaw audio

CEM3100/00

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

Słuchaj głośno muzyki z urządzeń iPhone/iPod, płyt CD lub urządzeń USB dzięki samochodowemu zestawowi audio firmy Philips. Urządzenie gwarantuje zarówno wspaniałe wrażenia słuchowe, jak i wizualne — funkcja MAX Sound zapewnia potężne basy, a zmieniający kolor wyświetlacz LCD umożliwia dostosowanie koloru podświetlenia do swoich preferencji.

Poznaj wszystkie korzyści

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem

  • Obsługa urządzeń iPod i iPhone

  • USB

  • Płyta CD

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

MAX Sound to szybkie wzmocnienie głośności

Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.

Korektor parametryczny (3 pasma) z 8 ustawieniami

Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Odtwarzacz płyt CD i złącze MP3 Link umożliwiają odtwarzanie muzyki

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie