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Produkcja zakończona
CEM3100/00
Słuchaj muzyki na żywo, jadąc samochodem
Słuchaj głośno muzyki z urządzeń iPhone/iPod, płyt CD lub urządzeń USB dzięki samochodowemu zestawowi audio firmy Philips. Urządzenie gwarantuje zarówno wspaniałe wrażenia słuchowe, jak i wizualne — funkcja MAX Sound zapewnia potężne basy, a zmieniający kolor wyświetlacz LCD umożliwia dostosowanie koloru podświetlenia do swoich preferencji.
Obsługa urządzeń iPod i iPhone
USB
Płyta CD
Naciśnięcie przycisku MAX Sound powoduje natychmiastowe wzmocnienie tonów niskich i wysokich oraz podniesienie do maksimum mocy głośności, co daje imponujące efekty podczas słuchania muzyki. Zaawansowany układ elektroniczny wysokiej jakości kalibruje bieżący dźwięk oraz ustawienia głośności i od razu wzmacnia tony niskie i wysokie oraz głośność do poziomu przekraczającego maksymalny oryginalny poziom bez zniekształceń. W rezultacie otrzymujemy wyraźne wzmocnienie zarówno spektrum dźwięków, jak i głośności, co dodaje dynamiki każdej muzyce.
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