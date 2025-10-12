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Produkcja zakończona

Elegancka mikrowieża

DCM278/12

Fascynacja Dźwiękiem

Słuchaj muzyki z telefonu iPhone lub odtwarzacza iPod i ciesz się jej doskonałym brzmieniem także podczas ładowania za pośrednictwem stylowej mikrowieży firmy Philips. Dzięki płaskiej, kompaktowej konstrukcji i możliwości montażu na ścianie urządzenie to pasuje do każdego pomieszczenia. Bezpośrednie połączenie USB umożliwia korzystanie z dodatkowych opcji odtwarzania.

Poznaj wszystkie korzyści

Dźwięk pasujący do Twojego domu

Fascynacja Dźwiękiem

  • podstawka dok. do iPhone'a lub iPoda

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Cyfrowa korekcja dźwięku dostosowuje ustawienia do stylu muzyki

Funkcja cyfrowej korekcji dźwięku oferuje wybór wstępnie zaprogramowanych ustawień korektora — jazz, rock, pop i muzyka klasyczna — pozwalających na zoptymalizowanie zakresów częstotliwości dla różnych stylów muzycznych. Każdy tryb wykorzystuje technologię korekcji graficznej w celu automatycznego dostrojenia balansu dźwięku i uwydatnienia jego częstotliwości mających największe znaczenie w danym stylu. Dzięki precyzyjnemu dostosowaniu balansu dźwięku do gatunku muzycznego, funkcja korekcji dźwięku pozwala czerpać maksymalną przyjemność ze słuchania muzyki.

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze brzmienie niskich tonów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa: 10 W RMS

Całkowita moc wyjściowa RMS zestawu firmy Philips wynosi 10 W. RMS to skrót oznaczający wartość skuteczną dźwięku (ang. Root Mean Square), typową miarę mocy dźwięku, a raczej mocy prądu przesyłanego ze wzmacniacza dźwięku do głośnika mierzonej w watach. Ilość mocy elektrycznej dostarczanej do głośnika oraz jego czułość określają moc generowanego dźwięku. Im wyższa moc w watach, tym większa moc dźwięku emitowanego przez głośnik.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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