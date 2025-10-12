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Produkcja zakończona
DLC1501A/00
Adapter typu C do USB
Umożliwia podłączenie urządzenia USB do gniazda typu C. Przekształć dowolny port USB-C w port USB-A i podłącz szeroką gamę urządzeń USB-A, w tym zewnętrzne dyski twarde, telefony, myszy, drukarki i wiele innych.
USB 3.0
Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s
Smukła i ergonomiczna konstrukcja umożliwia zamontowanie praktycznie wszędzie.
Elastyczna konstrukcja zapewnia łatwość zakładania i zdejmowania.
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