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Produkcja zakończona

Złącze USB-C i złącze żeńskie USB-A

DLC1501A/00

Adapter typu C do USB

Umożliwia podłączenie urządzenia USB do gniazda typu C. Przekształć dowolny port USB-C w port USB-A i podłącz szeroką gamę urządzeń USB-A, w tym zewnętrzne dyski twarde, telefony, myszy, drukarki i wiele innych.

Poznaj wszystkie korzyści

Adapter typu C do USB

  • USB 3.0

Obsługa transferu danych przez USB 3.0

Obsługa szybkiej transmisji danych przez USB 3.0 z prędkością 5 Gb/s

Smukła, lekka konstrukcja

Smukła i ergonomiczna konstrukcja umożliwia zamontowanie praktycznie wszędzie.

Elastyczna konstrukcja ułatwiająca włączanie i wyłączanie

Elastyczna konstrukcja zapewnia łatwość zakładania i zdejmowania.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie