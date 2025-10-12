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Produkcja zakończona
DLN1714/10
Stylowa ochrona iPada
Miękki neopren w połączeniu z luksusowym materiałem skóropodobnym zapewnia elegancki, profesjonalny wygląd. Gładki, wytrzymały materiał skóropodobny ma wyściełaną podszewkę zapewniającą podwójną ochronę dla szklanego wyświetlacza bez zbędnego balastu. Bezpieczne zamknięcie kopertowe.
do iPada
Jest on wykonany z neoprenu, który jest zarówno elastyczny, jak i wytrzymały. Futerał ten posiada wyściełaną warstwę zabezpieczającą dzięki czemu możesz mieć pewność, że urządzenie jest zawsze bezpieczne.
Korzystaj z futerału jako zabezpieczenia w czasie drogi lub stosuj jako dodatkową ochronę w torbie lub w plecaku.
Gładka, wytrzymała sztuczna skóra połączona z miękką neoprenową tkaniną zapewnia podwójną ochronę urządzenia bez powiększania jego rozmiaru.