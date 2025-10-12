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Produkcja zakończona

Powerbank USB

DLP1012U/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10000 mAh z bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Już nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. 2 wyjścia USB

Poznaj wszystkie korzyści

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10000 mAh

  • 2 porty ładowania USB

  • Akumulator litowo-polimerowy

Wskaźnik zasilania LED

Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie

Szybkie gniazdo ładowania 5 V/2,1 A

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie