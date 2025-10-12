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Produkcja zakończona
DLP1012U/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10000 mAh z bezpiecznym akumulatorem litowo-polimerowym. Już nie musisz się martwić, gdy telefon jest rozładowany. 2 wyjścia USB
10000 mAh
2 porty ładowania USB
Akumulator litowo-polimerowy
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
2 porty USB umożliwiają ładowanie dwóch urządzeń jednocześnie
Opinie