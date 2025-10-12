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Powerbank USB

DLP1810CW/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybkie ładowanie USB-C 3 A i podwójne USB-A do ładowania najnowszego urządzenia.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Akumulator litowo-polimerowy

  • Biały

Diodowy wskaźnik zasilania

Dyskretna dioda świeci łagodnie, umożliwiając szybkie sprawdzenie, czy urządzenie jest zasilane.

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie