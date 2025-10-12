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DLP1810CW/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Rozładowany telefon to już nie problem. Szybkie ładowanie USB-C 3 A i podwójne USB-A do ładowania najnowszego urządzenia.
10 000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
Akumulator litowo-polimerowy
Biały
Dyskretna dioda świeci łagodnie, umożliwiając szybkie sprawdzenie, czy urządzenie jest zasilane.
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem
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