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  • Power bank o dużej mocy
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  • Power bank o dużej mocy
  • Power bank o dużej mocy

Powerbank USB

DLP1930CB/00

Power bank o dużej mocy

Ładuj urządzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Duża pojemność 30 000 mAh na 1 pełne ładowanie. 3 porty USB z USB-A i USB-C. Szybko ładuj urządzenie za pomocą portu USB-C PD 3.0 maks. 20 W lub portu USB-A z wyjściem QC3/0 maks. 18 W.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Power bank o dużej mocy

  • 30000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • QC 3.0 i PD

  • Czarny

Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania

Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania

Ładowanie za pomocą programowalnego zasilacza (PPS) z USB-C

PPS (programowany zasilacz) to standard technologii szybkiego ładowania urządzeń z portem USB-C. Technologia ta dostosowuje napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym w zależności od stanu ładowania urządzenia, zasilając je maksymalną mocą. Inteligentny sposób na bezpieczne skrócenie czasu ładowania.

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie