Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
DLP1930CB/00
Power bank o dużej mocy
Ładuj urządzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Duża pojemność 30 000 mAh na 1 pełne ładowanie. 3 porty USB z USB-A i USB-C. Szybko ładuj urządzenie za pomocą portu USB-C PD 3.0 maks. 20 W lub portu USB-A z wyjściem QC3/0 maks. 18 W.
30000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
QC 3.0 i PD
Czarny
Wyświetlacz LCD wskazujący poziom zasilania
PPS (programowany zasilacz) to standard technologii szybkiego ładowania urządzeń z portem USB-C. Technologia ta dostosowuje napięcie i natężenie prądu w czasie rzeczywistym w zależności od stanu ładowania urządzenia, zasilając je maksymalną mocą. Inteligentny sposób na bezpieczne skrócenie czasu ładowania.
Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem
Opinie