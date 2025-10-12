Power bank o dużej mocy

Ładuj urządzenia gdziekolwiek i kiedykolwiek chcesz. Duża pojemność 30 000 mAh na 1 pełne ładowanie. 3 porty USB z USB-A i USB-C. Szybko ładuj urządzenie za pomocą portu USB-C PD 3.0 maks. 20 W lub portu USB-A z wyjściem QC3/0 maks. 18 W.