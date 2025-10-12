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Ładowarka sieciowa

DLP2682CW/00

Ładowarka sieciowa z 2 portami USB-C i USB-A

Ładuj swojego laptopa i najnowsze urządzenia, korzystając z portu USB-C. Obsługuje moduły ładowania PD3.0 i QC 4+, aby zminimalizować czas ładowania. Port USB-A ładuje jednocześnie inne urządzenia. Dostępne z odłączanymi wtyczkami dla Unii Europejskiej, Wielkiej Brytanii i Australii.

Poznaj wszystkie korzyści

65 W z QC 4+ i PD 3.0

Ładowarka sieciowa z 2 portami USB-C i USB-A

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Power Delivery

  • QC 4+

  • PPS

Port USB-C z obsługą technologii Power Delivery

USB-C to najnowszy standard złącza ładowania, który jest obecnie przyjęty przez urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i tablety. PD (Power delivery) to standard USB w zakresie dostarczania energii dla większej mocy i szybkiego ładowania.

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Inteligentna ochrona przed przegrzaniem, przepięciem i przetężeniem

Ładowarka sieciowa z technologią GaN

Ładowarki sieciowe, które wykorzystują technologię GaN (azotku galu), zużywają mniej komponentów elektrycznych i zapewniają lepszą wydajność cieplną. Kompaktowe ładowarki zapewniają większą moc i krótszy czas ładowania. Zwiększona moc umożliwia zasilanie nowoczesnych laptopów ze złączem USB-C.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie