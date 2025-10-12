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Odbiornik Bluetooth

DLP3533/00

Odbiornik Bluetooth z gniazdem Aux 3,5 mm

Podłącz telefon komórkowy do samochodowego zestawu audio za pomocą tego urządzenia Bluetooth. Dotyczy odtwarzania muzyki i połączenia telefonicznego. Stabilne połączenie z krystalicznie czystym dźwiękiem. Wersja Bluetooth: połączenie 5.0. Gniazdo wyjściowe 3,5 mm.

Poznaj wszystkie korzyści

Odbiornik Bluetooth z gniazdem Aux 3,5 mm

  • Łączność Bluetooth

  • 3,5 mm (męski)

10 metrów Łączność Bluetooth

Zachowaj łączność w promieniu 10 metrów od odbiornika. Produkt z akumulatorem o pojemności 145 mAh zapewnia 8 godzin odtwarzania dźwięku lub 10 godzin rozmów telefonicznych. Ładowanie akumulatora za pomocą portu micro-USB.

Super dźwięk dzięki połączeniu odtwarzacza z wieżą za pomocą stacji dokującej

Słuchaj muzyki z odtwarzacza przez głośniki zestawu muzycznego. Wystarczy podłączyć podstawkę dokującą do wieży za pomocą przewodu audio. Po zadokowaniu odtwarzacza w podstawce muzyka będzie odtwarzana przez głośniki wieży stereo.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie