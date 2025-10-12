Super dźwięk dzięki połączeniu odtwarzacza z wieżą za pomocą stacji dokującej

Słuchaj muzyki z odtwarzacza przez głośniki zestawu muzycznego. Wystarczy podłączyć podstawkę dokującą do wieży za pomocą przewodu audio. Po zadokowaniu odtwarzacza w podstawce muzyka będzie odtwarzana przez głośniki wieży stereo.