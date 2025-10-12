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Produkcja zakończona
DLP8718PC/00
Smukły power bank o dużej mocy
Duża pojemność 10000 mAh z wyświetlaczem LED poziomu naładowania akumulatora. Już nie musisz się martwić, gdy telefon się rozładuje. To idealne rozwiązanie dla podróżujących, które zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń przenośnych.
10000 mAh
Różowy
USB A i port ładowania typu C
Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.
Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.
Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze USB, do którego, za pomocą przewodu USB (niedołączony do zestawu), można podłączyć urządzenie USB.
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