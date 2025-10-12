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Power bank USB

DLP8718PC/00

Smukły power bank o dużej mocy

Duża pojemność 10000 mAh z wyświetlaczem LED poziomu naładowania akumulatora. Już nie musisz się martwić, gdy telefon się rozładuje. To idealne rozwiązanie dla podróżujących, które zapewnia zasilanie dla wszystkich urządzeń przenośnych.

Poznaj wszystkie korzyści

Z wbudowanym przewodem typu C.

Smukły power bank o dużej mocy

  • 10000 mAh

  • Różowy

  • USB A i port ładowania typu C

Wskaźnik zasilania LED

Dyskretny wskaźnik zasilania LED pokazuje, że urządzenie jest podłączone do zasilania.

Sprawdza się wspaniale w lokalizacjach oddalonych od źródeł zasilania

Nawet jeśli nie masz pod ręką ładowarki sieciowej ani samochodowej, możesz przeprowadzić ładowanie baterii urządzenia, korzystając z wygodnego zestawu akumulatorów. Inteligentny zestaw akumulatorów zapewnia zasilanie. Po skorzystaniu z niego można go odłączyć i nadal mieć w pełni naładowane urządzenie.

Działa z urządzeniami USB

Ta uniwersalna ładowarka jest wyposażona w złącze USB, do którego, za pomocą przewodu USB (niedołączony do zestawu), można podłączyć urządzenie USB.

Specyfikacja techniczna

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie