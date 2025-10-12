Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
DLP9230NW/00
Ładowarka bezprzewodowa 3 w 1
Bezprzewodowe ładowanie smartfonu, zegarka i słuchawek AirPods jednocześnie za pomocą tego szybkiego urządzenia do ładowania. Maksymalna moc 15 W skraca czas ładowania telefonu komórkowego. 2,5 W i 5 W, aby naładować zegarek i słuchawki AirPods.
15 W
Szybkie ładowanie
Mata Qi do bezprzew. ładowania
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.
Konstrukcja antypoślizgowa utrzymuje telefon w żądanej pozycji i chroni go przed wysunięciem się pod wpływem wibracji.
Naładuj swój telefon komórkowy za pomocą szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W.
Opinie
Prędkość ładowania zależy od warunków ładowania, takich jak urządzenie-host i zasilacz sieciowy.