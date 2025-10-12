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DLP9520C/00
Smukły powerbank o dużej mocy
Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Szybkie ładowanie najnowszego urządzenia USB A i USB C z PD i QC3.0. Bezprzewodowe wyjście ładowania 15 W. Może ładować do 4 urządzeń jednocześnie, jest wyposażony w numeryczny wyświetlacz poziomu mocy.
10 000 mAh
Porty ładowania USB A i USB C
Mata Qi do bezprzew. ładowania
QC 3.0 i PD
Naładuj swój telefon komórkowy za pomocą szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W.
Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.
USB-C to najnowszy standard złącza ładowania, który jest obecnie przyjęty przez urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i tablety. PD (Power delivery) to standard USB w zakresie dostarczania energii dla większej mocy i szybkiego ładowania.
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