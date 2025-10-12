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  • Smukły powerbank o dużej mocy

Powerbank USB

DLP9520C/00

Smukły powerbank o dużej mocy

Duża pojemność 10 000 mAh i bezpieczny akumulator litowo-polimerowy. Szybkie ładowanie najnowszego urządzenia USB A i USB C z PD i QC3.0. Bezprzewodowe wyjście ładowania 15 W. Może ładować do 4 urządzeń jednocześnie, jest wyposażony w numeryczny wyświetlacz poziomu mocy.

Poznaj wszystkie korzyści

za pomocą przenośnego urządzenia zasilającego

Smukły powerbank o dużej mocy

  • 10 000 mAh

  • Porty ładowania USB A i USB C

  • Mata Qi do bezprzew. ładowania

  • QC 3.0 i PD

Szybkie ładowanie bezprzewodowe 15 W

Naładuj swój telefon komórkowy za pomocą szybkiego ładowania bezprzewodowego 15 W.

Technologia ładowania bezprzewodowego zgodna ze standardem Qi

Qi to technologia bezprzewodowego ładowania stosowana w wielu smartfonach i innych urządzeniach przenośnych. Maty do bezprzewodowego ładowania firmy Philips mają certyfikat Qi, co oznacza, że są zgodne ze wszystkimi urządzeniami obsługującymi standard Qi. Wystarczy położyć urządzenie na macie, aby naładować je bez wysiłku.

Port USB-C z obsługą technologii Power Delivery

USB-C to najnowszy standard złącza ładowania, który jest obecnie przyjęty przez urządzenia mobilne, takie jak telefony komórkowe, aparaty fotograficzne i tablety. PD (Power delivery) to standard USB w zakresie dostarczania energii dla większej mocy i szybkiego ładowania.

Specyfikacja techniczna

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie