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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy
Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.
6 rodzajów napojów
LatteGo
Czarny
Ciesz się 5 popularnymi przepisami na kawę, od klasycznego espresso, czarnej kawy, cappuccino, latte macchiato, po orzeźwiającą kawę mrożoną. Wszystkie z idealną pianką, aromatem i temperaturą. Dostępna jest również gorąca woda na herbatę. Nasz unikalny system parzenia doskonale wydobywa smak ziaren przy wolniejszym przepływie i niższej temperaturze. Po dodaniu kostek lodu do swojego napoju możesz cieszyć się pyszną mrożoną kawą.
Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.
Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.
4.7
z 5
231
Opinie
97%
poleca ten produkt
PNT1312
04/10/2026
Polska
Wezmę więcej
Idealne na poranną kawę uwielbiam ten ekspres cool
Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3347/90 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3347/90 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Foczka
17/07/2025
Polska
Zweryfikowany kupujący
[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowanie polecam wszystkim ten ekspres do kawy. Prosty w obsłudze, intuicyjny.
Przegląd ten został wykonany dla Automatyczny ekspres do kawy EP3349/70R1 z serii 3300
Przegląd ten został wykonany dla Automatyczny ekspres do kawy EP3349/70R1 z serii 3300
Rita 69
13/04/2025
Polska
Przyjemne picie kawy
Wczoraj zakup ekspresu .Dzisiaj z rana kawka.Jestem w niebie. Picie tak przyrządzonej kawy i ten smak to sama przyjemność.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3343/50 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3343/50 W pełni automatyczny ekspres do kawy
Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).
W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.