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  • F EP3349_70_01
  • RFT EP3349_70_03
  • A1 EP3349_70_02
  • A2 EP3349_70_04
  • CO_2023_EP3300CMF_PIS2_Core.tif
  • CO_2023_EP3300LG_PIS1_IntuitiveDisplay_1x1_Core.jpg
  • CO_2023_EP3300LG_PIS2_Core.tif
  • CO_2023_EP3300CMF_PIS5.tif
  • F EP3349_70_01

Seria 3300W pełni automatyczny ekspres do kawy

EP3349/70

4.7

| (231) Opinie | 97% poleca ten produkt

Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem — idealna pianka, aromat i temperatura. System LatteGo automatycznie przygotuje jedwabiście gładką i gęstą mleczną piankę do kawy, przy czym jest łatwy w montażu i można go umyć pod bieżącą wodą w zaledwie 10 sekund*.

Poznaj wszystkie korzyści

LatteGo, najszybszy w czyszczeniu system spieniania mleka*

Najłatwiejszy sposób na przyjemność ze świeżo zmielonej kawy

  • 6 rodzajów napojów

  • LatteGo

  • Czarny

Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem

Sześć gorących i orzeźwiających napojów za jednym dotknięciem

Ciesz się 5 popularnymi przepisami na kawę, od klasycznego espresso, czarnej kawy, cappuccino, latte macchiato, po orzeźwiającą kawę mrożoną. Wszystkie z idealną pianką, aromatem i temperaturą. Dostępna jest również gorąca woda na herbatę. Nasz unikalny system parzenia doskonale wydobywa smak ziaren przy wolniejszym przepływie i niższej temperaturze. Po dodaniu kostek lodu do swojego napoju możesz cieszyć się pyszną mrożoną kawą.

O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

O 40% cichsza praca i tak samo pyszna kawa dzięki funkcji SilentBrew.

Cicho przygotuj aromatyczną kawę dzięki naszej wiodącej w branży technologii SilentBrew, która wykorzystuje wyciszenie akustyczne i ciche mielenie, aby zapewnić przyjemne doznania podczas parzenia kawy. Certyfikowany przez Quiet Mark.

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Do 5000 filiżanek** bez odkamieniania dzięki filtrowi AquaClean

Automatyczny ekspres do kawy przypomina o konieczności wymiany filtra AquaClean, dzięki czemu możesz zaparzyć do 5000 filiżanek** bez odkamieniania i cieszyć się czystą wodą. Łatwe czyszczenie ekspresu bez trudnych procedur.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.7

z 5

231

Opinie

97%

poleca ten produkt

04/10/2026

Polska

Polska

Wezmę więcej

Idealne na poranną kawę uwielbiam ten ekspres cool

Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3347/90 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3347/90 W pełni automatyczny ekspres do kawy

17/07/2025

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

[Ta recenzja została użyta jako cześć kampanii promocyjnej.] Zdecydowanie polecam wszystkim ten ekspres do kawy. Prosty w obsłudze, intuicyjny.

Przegląd ten został wykonany dla Automatyczny ekspres do kawy EP3349/70R1 z serii 3300

Przegląd ten został wykonany dla Automatyczny ekspres do kawy EP3349/70R1 z serii 3300

13/04/2025

Polska

Polska

Przyjemne picie kawy

Wczoraj zakup ekspresu .Dzisiaj z rana kawka.Jestem w niebie. Picie tak przyrządzonej kawy i ten smak to sama przyjemność.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3343/50 W pełni automatyczny ekspres do kawy

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Series 3300 EP3343/50 W pełni automatyczny ekspres do kawy

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Przypisy

  1. Na podstawie testów konsumenckich porównujących wiodące na świecie automatyczne ekspresy do kawy z systemem „One touch cappuccino” (2023, Niemcy).

  2. W przypadku 8 wymian filtra, zgodnie ze wskazaniem urządzenia. Rzeczywista liczba filiżanek zależy od wybranego rodzaju kawy, płukania i czyszczenia.