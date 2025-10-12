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FM12FD85B/00
Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips Pico Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
128 GB
Pico Edition 2.0
Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
Smukły i lekki. Ta niewielka, stylowa konstrukcja umożliwia zabranie ze sobą danych. Zapewnia stały dostęp do potrzebnych plików multimedialnych i dokumentów.
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.
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