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Pamięć flash USB

FM16FD05D/00

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips Snow Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

Poznaj wszystkie korzyści

Szybka wymiana plików

Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

  • 16 GB

  • Vivid Edition 2.0

  • 2 sztuki w opakowaniu

Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

Wskaźnik aktywności sygnalizuje kopiowanie plików

Wskaźnik LED świeci, gdy napęd jest prawidłowo podłączony i działa poprawnie, natomiast miga podczas kopiowania plików do lub z jego pamięci.

Specyfikacja techniczna

Instrukcje oraz dokumentacja

Przetłumaczona ulotka reklamowa

  • PDF plik, 383.4 kB
  • 24 August 2026

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
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