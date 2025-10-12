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FM32FD05E/00
Małe, lekkie urządzenie, którego można używać wszędzie
Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips VIVID Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.
32 GB
Vivid Edition 2.0
3 sztuki w opakowaniu
Pamięć o pojemności 32 GB doskonale nadaje się do wymiany, udostępniania i zapisywania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.
Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.
Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.
Opinie