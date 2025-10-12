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        Pamięć flash USB

        FM32FD06G/00

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        Wygodne, przyjazne dla użytkownika urządzenie z systemem Plug and Play. Niedroga kolorowa pamięć flash USB Philips VIVID Edition zapewnia wygodne przechowywanie i udostępnianie plików, zdjęć i muzyki każdego dnia.

        Poznaj wszystkie korzyści

        Szybka wymiana plików

        Łatwa obsługa i połączenie typu Plug and Play

        • 32 GB

        • Vivid Edition 2.0

        • 5 sztuk w opakowaniu

        Pamięć 32 GB do przechowywania dużych plików

        Pamięć o pojemności 32 GB doskonale nadaje się do wymiany, udostępniania i zapisywania dużych lub licznych plików za pomocą portu USB w komputerze PC lub laptopie.

        Szybki przesył danych przy użyciu standardu USB 2.0

        Bardzo szybki przesył danych to znaczna oszczędność czasu podczas kopiowania dużych plików multimedialnych na dysk twardy lub z dysku komputera.

        Modna pamięć USB, kolorowa konstrukcja

        Wybierz swój ulubiony kolor: żółty, różowy, purpurowy, zielony, niebieski lub pomarańczowy, a przechowywanie i udostępnianie plików stanie się prawdziwą przyjemnością każdego dnia.

        Specyfikacja techniczna

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        • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
        • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
        • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie