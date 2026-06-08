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Oryginalny filtr Philips Filtr NanoProtect HEPA

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Oryginalny filtr PhilipsFiltr NanoProtect HEPA

FY1120/00

Oryginalny filtr Philips Filtr NanoProtect HEPA

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Instrukcje oraz dokumentacja

Filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips DE5305, DE5306: filtr NanoProtect HEPA chroniący przed zanieczyszczeniami, alergenami, wirusami i bakteriami.

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  • 8 June 2026

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