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Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
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Oryginalny filtr Philips Filtr NanoProtect HEPA
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FY1120/00
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Filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips DE5305, DE5306: filtr NanoProtect HEPA chroniący przed zanieczyszczeniami, alergenami, wirusami i bakteriami.
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