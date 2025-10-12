Oryginalny filtr Philips

Zgodny z osuszaczami Philips 2w1 z serii 5000

Filtr NanoProtect HEPA FY1120/00 pasuje do osuszaczy i oczyszczaczy powietrza 2w1 z serii 5000, w tym modeli DE5305 i DE5306. Numeru modelu znajdziesz na spodzie urządzenia.