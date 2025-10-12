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FY1120/00
Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
Filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips DE5305, DE5306: filtr NanoProtect HEPA chroniący przed zanieczyszczeniami, alergenami, wirusami i bakteriami.
Zgodny z modelami osuszaczy Philips serii 5000: DE5305
Żywotność do 24 miesięcy
Zawartość opakowania: 1 filtr
Oryginalny filtr Philips
Przyjazny dla środowiska, i jednocześnie wydajny
Filtr NanoProtect HEPA FY1120/00 pasuje do osuszaczy i oczyszczaczy powietrza 2w1 z serii 5000, w tym modeli DE5305 i DE5306. Numeru modelu znajdziesz na spodzie urządzenia.
Aby uzyskać optymalne rezultaty, używaj oryginalnych filtrów Philips. Dokładne dopasowanie i poddane rygorystycznym testom filtry zapewniają możliwie najlepsze działanie urządzenia przez cały okres ważności filtra.
Filtr NanoProtect HEPA przechwytuje cząsteczki nawet o wielkości 0,003 mikrona – mniejsze niż najmniejszy znany wirus.
Opinie
(1) Przetestowano z użyciem aerozolu NaCl 0,003 um, IUTA, zgodnie z normą DIN71460, z powietrza przechodzącego przez filtr
(2) Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.