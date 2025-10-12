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Wszystkie serie

  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips
  • Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips

Oryginalny filtr PhilipsFiltr NanoProtect HEPA

FY1120/00

Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips

Filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips DE5305, DE5306: filtr NanoProtect HEPA chroniący przed zanieczyszczeniami, alergenami, wirusami i bakteriami.

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Produkty kompatybilne
Seria 5000

Seria 5000
Osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1

DE5305/11R1

Philips serii 5000

Philips serii 5000
Osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1

DE5305/11

Skutecznie wychwytuje 99,97% nanocząsteczek (1)

Oryginalny filtr do osuszacza i oczyszczacza powietrza 2w1 Philips

  • Zgodny z modelami osuszaczy Philips serii 5000: DE5305

  • Żywotność do 24 miesięcy

  • Zawartość opakowania: 1 filtr

  • Oryginalny filtr Philips

  • Przyjazny dla środowiska, i jednocześnie wydajny

Zgodny z osuszaczami Philips 2w1 z serii 5000

Zgodny z osuszaczami Philips 2w1 z serii 5000

Filtr NanoProtect HEPA FY1120/00 pasuje do osuszaczy i oczyszczaczy powietrza 2w1 z serii 5000, w tym modeli DE5305 i DE5306. Numeru modelu znajdziesz na spodzie urządzenia.

Oryginalny filtr Philips

Oryginalny filtr Philips

Aby uzyskać optymalne rezultaty, używaj oryginalnych filtrów Philips. Dokładne dopasowanie i poddane rygorystycznym testom filtry zapewniają możliwie najlepsze działanie urządzenia przez cały okres ważności filtra.

NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek.

NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% najmniejszych cząsteczek.

Filtr NanoProtect HEPA przechwytuje cząsteczki nawet o wielkości 0,003 mikrona – mniejsze niż najmniejszy znany wirus.

Specyfikacja techniczna

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Przypisy

  1. (1) Przetestowano z użyciem aerozolu NaCl 0,003 um, IUTA, zgodnie z normą DIN71460, z powietrza przechodzącego przez filtr

  2. (2) Żywotność filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.