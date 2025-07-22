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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Usuwa z powietrza do 26,5 L wody dziennie
Oczyszcza z dużą siłą 270m3/h
Filtr NanoProtect HEPA FY1120/00
Inteligentnie dostosowuje pracę do poziomu wilgotności
Przyjazny dla środowiska, i jednocześnie wydajny
Opracowany w celu szybkiego przywrócenia zdrowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Skutecznie usuwa wilgoć, zwalcza pleśń, kondensację i zapach stęchlizny. Zapobiega rozwojowi alergenów i chroni dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.
Usuwa do 26,5 litrów wilgoci z powietrza dziennie, ekwiwalent 48 butelek wody (2)! Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 137 m³ (3). Zmniejsza wilgotność z niezdrowych 90% do komfortowych 60% w zaledwie 17 minut (4). Pojemny zbiornik 4L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania.
Dzięki wydajnej filtracji 270 m3/h (CADR) (5) może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 48 m2 w ciągu 14 minut (6). Usuwa do 99,9% unoszących się w powietrzu wirusów, takich jak H1N1 (grypa) (7) i bakterii (8) Wychwytuje do 99,99% alergenów roztoczy, pyłków, alergenów kota lub pleśni z powietrza (9), znanych czynników wywołujących objawy alergii lub kataru siennego (10).
5.0
z 5
3
Opinie
100%
poleca ten produkt
Sendich
22/07/2025
България
Część promocji
Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍
Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.
Zalety
Добро качество.
Wady
За сега няма.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Ddimitrov99
18/07/2025
България
Część promocji
Продукта е уникален !
Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух
Лебеда
21/05/2025
България
Część promocji
Отличен уред, много тих и ефективен,
Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!
Zalety
Тих и функционален
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1
(1) Testowane przez certyfikowaną stronę trzecią zgodnie z GB/T19411-2003 w temperaturze 35°C i 90% wilgotności względnej.
(2) Obliczono na podstawie wilgotności względnej podzielonej przez standardową butelkę wody pitnej o pojemności 550 ml.
(3) Odpowiedni obszar osuszania obliczony zgodnie z JEM1411:1998 o wysokości pomieszczenia 2,5 m.
(4) Obliczono: 20m3, od 60% RH przy 27°, testowane przez niezależne laboratorium zgodnie z GB/T 19411-2003. Wyniki mogą się różnić ze względu na naturalną wentylację, uwalnianie/pochłanianie wilgoci i wahania temperatury.
(5) Testowane zgodnie z GB/T18801-2022 przez certyfikowaną stronę trzecią
(6) Obliczone GB/T18801:2022, na podstawie powietrza przepływającego przez filtr w pomieszczeniu o kubaturze 48 m3, CADR 270 m3/h
(7) Testowany zgodnie z GB/T18801-2022 przez certyfikowaną stronę trzecią w komorze 30m3, przy użyciu prędkości turbo w trybie oczyszczania przez 1h.
(8) Testowany zgodnie z GB21551.3-2010 przez certyfikowaną stronę trzecią z S. Albus, w komorze 30 m3, przy użyciu prędkości turbo w trybie oczyszczania przez 1 godzinę.
(9) Z powietrza przechodzącego przez filtr, przetestowanego na obecność roztoczy kurzu domowego, pyłków brzozy i alergenów kota zgodnie z SOP 350.003 austriackiego instytutu OFI.
(10) J. Bousquet et al., "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)", "Allergy: 63" 2008, s. 8 -160
(11) Testowany zgodnie z normą DIN71460 z aerozolem NaCI 0,003um, z powietrza przechodzącego przez filtr, przez IUTA.
(12) W porównaniu z naturalnym suszeniem tkanin w pomieszczeniach, test Philips.
(13) Testowane z 20 syntetycznymi koszulkami, test Philips
(14) W zależności od jakości powietrza i częstotliwości użytkowania
(15) Obliczono: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) R134a (1,300) i R290 (<3)