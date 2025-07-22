ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem

Philips serii 5000Osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1

DE5305/11

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem
Przywróć optymalny poziom wilgotności i wyeliminuj zanieczyszczenia z powietrza za pomocą jednego urządzenia. Chroń swój dom i rodzinę przed pleśnią, bakteriami i wirusami i ciesz się korzyściami płynącymi ze zdrowego, czystego powietrza za naciśnięciem jednego przycisku.
Poznaj wszystkie korzyści

Podwójna funkcjonalność. Podwójna ochrona.

Idealna wilgotność i czyste powietrze - za jednym razem

  • Usuwa z powietrza do 26,5 L wody dziennie

  • Oczyszcza z dużą siłą 270m3/h

  • Filtr NanoProtect HEPA FY1120/00

  • Inteligentnie dostosowuje pracę do poziomu wilgotności

  • Przyjazny dla środowiska, i jednocześnie wydajny

Zmniejsza wilgotność, zapobiega powstawaniu pleśni i eliminuje zapach stęchlizny.

Zmniejsza wilgotność, zapobiega powstawaniu pleśni i eliminuje zapach stęchlizny.

Opracowany w celu szybkiego przywrócenia zdrowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Skutecznie usuwa wilgoć, zwalcza pleśń, kondensację i zapach stęchlizny. Zapobiega rozwojowi alergenów i chroni dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Usuwa do 26,5 L wody dziennie (1)

Usuwa do 26,5 L wody dziennie (1)

Usuwa do 26,5 litrów wilgoci z powietrza dziennie, ekwiwalent 48 butelek wody (2)! Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 137 m³ (3). Zmniejsza wilgotność z niezdrowych 90% do komfortowych 60% w zaledwie 17 minut (4). Pojemny zbiornik 4L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania.

Oczyszcza powietrze w 14 minut (6)

Oczyszcza powietrze w 14 minut (6)

Dzięki wydajnej filtracji 270 m3/h (CADR) (5) może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 48 m2 w ciągu 14 minut (6). Usuwa do 99,9% unoszących się w powietrzu wirusów, takich jak H1N1 (grypa) (7) i bakterii (8) Wychwytuje do 99,99% alergenów roztoczy, pyłków, alergenów kota lub pleśni z powietrza (9), znanych czynników wywołujących objawy alergii lub kataru siennego (10).

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

3

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

22/07/2025

България

България

Добър продукт,добро качество. Препоръчвам го. 👍

Като цяло харесвам продуктите на Филипс. За мен са добра инвестиция.

Zalety

Добро качество.

Wady

За сега няма.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

18/07/2025

България

България

Продукта е уникален !

Балансът цена - качество. Харесва ми също така, колко опростена е цялата система - лесна за ползване

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 3000 DE3306/11 Влагоабсорбатор за въздух

21/05/2025

България

България

Отличен уред, много тих и ефективен,

Върши страхотна работа! Препоръчвам го на всички,, които имат проблеми с влагата у дома!

Zalety

Тих и функционален

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Серия 5000 DE5305/11 Влагоабсорбатор и пречиствател 2 в 1

Zapisz się na newsletter i otrzymuj ekskluzywne oferty

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie

Chcę otrzymywać komunikaty marketingowe dotyczące produktów, usług, wydarzeń i promocji Philips na podstawie moich preferencji i zachowań. Mogę w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji.

  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie
Przypisy

  1. (1) Testowane przez certyfikowaną stronę trzecią zgodnie z GB/T19411-2003 w temperaturze 35°C i 90% wilgotności względnej.

  2. (2) Obliczono na podstawie wilgotności względnej podzielonej przez standardową butelkę wody pitnej o pojemności 550 ml.

  3. (3) Odpowiedni obszar osuszania obliczony zgodnie z JEM1411:1998 o wysokości pomieszczenia 2,5 m.

  4. (4) Obliczono: 20m3, od 60% RH przy 27°, testowane przez niezależne laboratorium zgodnie z GB/T 19411-2003. Wyniki mogą się różnić ze względu na naturalną wentylację, uwalnianie/pochłanianie wilgoci i wahania temperatury.

  5. (5) Testowane zgodnie z GB/T18801-2022 przez certyfikowaną stronę trzecią

  6. (6) Obliczone GB/T18801:2022, na podstawie powietrza przepływającego przez filtr w pomieszczeniu o kubaturze 48 m3, CADR 270 m3/h

  7. (7) Testowany zgodnie z GB/T18801-2022 przez certyfikowaną stronę trzecią w komorze 30m3, przy użyciu prędkości turbo w trybie oczyszczania przez 1h.

  8. (8) Testowany zgodnie z GB21551.3-2010 przez certyfikowaną stronę trzecią z S. Albus, w komorze 30 m3, przy użyciu prędkości turbo w trybie oczyszczania przez 1 godzinę.

  9. (9) Z powietrza przechodzącego przez filtr, przetestowanego na obecność roztoczy kurzu domowego, pyłków brzozy i alergenów kota zgodnie z SOP 350.003 austriackiego instytutu OFI.

  10. (10) J. Bousquet et al., "Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA)", "Allergy: 63" 2008, s. 8 -160

  11. (11) Testowany zgodnie z normą DIN71460 z aerozolem NaCI 0,003um, z powietrza przechodzącego przez filtr, przez IUTA.

  12. (12) W porównaniu z naturalnym suszeniem tkanin w pomieszczeniach, test Philips.

  13. (13) Testowane z 20 syntetycznymi koszulkami, test Philips

  14. (14) W zależności od jakości powietrza i częstotliwości użytkowania

  15. (15) Obliczono: Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) R134a (1,300) i R290 (&lt;3)