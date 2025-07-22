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  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
  • Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem

Odnowiony fabrycznie

Seria 5000Osuszacz i oczyszczacz powietrza 2w1

DE5305/11R1

5
| (3) Opinie | 100% poleca ten produkt
Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem
Przywróć optymalny poziom wilgotności i wyeliminuj zanieczyszczenia z powietrza za pomocą jednego urządzenia. Chroń swój dom i rodzinę przed pleśnią, bakteriami i wirusami. Wystarczy nacisnąć jeden przycisk, aby powietrze było zdrowe i czyste.
Poznaj wszystkie korzyści

Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej

Podwójna funkcja. Podwójna ochrona.

Idealna wilgotność i czyste powietrze — za jednym razem

  • Osusza powietrze do 26,5 l/dzień

  • Silna filtracja: 270 m3/h (CADR)

  • Filtr HEPA NanoProtect

  • Dostosowuje się do jakości powietrza

  • Ekologiczny, a zarazem wydajny

Zmniejsza wilgotność, zapobiega powstawaniu pleśni i eliminuje zapach stęchlizny.

Zmniejsza wilgotność, zapobiega powstawaniu pleśni i eliminuje zapach stęchlizny.

Opracowany w celu szybkiego przywrócenia zdrowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Skutecznie usuwa wilgoć, zwalcza pleśń, kondensację i zapach stęchlizny. Zapobiega rozwojowi alergenów i chroni dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.

Usuwa do 26,5 L wody dziennie (1)

Usuwa do 26,5 L wody dziennie (1)

Usuwa do 26,5 litrów wilgoci z powietrza dziennie, ekwiwalent 48 butelek wody (2)! Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 137 m³ (3). Zmniejsza wilgotność z niezdrowych 90% do komfortowych 60% w zaledwie 17 minut (4). Pojemny zbiornik 4L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania.

Oczyszcza powietrze w 14 minut (6)

Oczyszcza powietrze w 14 minut (6)

Dzięki wydajnej filtracji 270 m3/h (CADR) (5) może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 48 m2 w ciągu 14 minut (6). Usuwa do 99,9% unoszących się w powietrzu wirusów, takich jak H1N1 (grypa) (7) i bakterii (8) Wychwytuje do 99,99% alergenów roztoczy, pyłków, alergenów kota lub pleśni z powietrza (9), znanych czynników wywołujących objawy alergii lub kataru siennego (10).

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

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Przypisy

  1. (1) Testowany przez certyfikowany podmiot zewnętrzny zgodnie z normą GB/T19411-2003 przy temperaturze 35°C i wilgotności względnej 90%.

  2. (2) Obliczono na podstawie współczynnika wilgotności względnej podzielonego przez standardową butelkę wody o pojemności 550 ml.

  3. (3) Odpowiednia powierzchnia osuszania obliczona zgodnie z normą JEM1411:1998 (kategoria nowoczesnych mieszkań z betonu) przy wysokości pomieszczenia 2,5 m.

  4. (4) Obliczono: 20 m³, przy wilgotności względnej 60% przy 27°, przetestowano w niezależnym laboratorium zgodnie z normą GB/T 19411-2003. Wyniki mogą się różnić w zależności od naturalnej wentylacji, uwalniania/absorpcji wilgoci i wahań temperatury.

  5. (5) Przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną

  6. (6) Obliczono zgodnie z normą GB/T18801:2022 na podstawie powietrza przepływającego przez filtr w pomieszczeniu o kubaturze 48 m³, CADR 270 m3/h

  7. (7) Przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną w komorze testowej o kubaturze 30 m³, przy użyciu prędkości turbo i trybu oczyszczania przez 1 godz.

  8. (8) Przetestowano zgodnie z normą GB21551.3-2010 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną na przykładzie bakterii S. Albus w komorze testowej o 30 m³, przy użyciu prędkości turbo i trybu oczyszczania przez 1 godz.

  9. (9) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano z użyciem roztoczy, pyłków brzozy i sierści kotów, zgodnie z metodą SOP 350.003 australijskiego instytutu OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet i ok. 50 innych liderów opinii, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): str. 8–160

  11. (11) Przetestowano z użyciem aerozolu NaCl 0,003 um, według IUTA, zgodnie z normą DIN71460, z powietrza przechodzącego przez filtr

  12. (12) W porównaniu z naturalnym suszeniem tkanin w pomieszczeniach, test Philips.

  13. (13) Przetestowano przy użyciu 20 syntetycznych koszulek, test Philips

  14. (14) W zależności od jakości powietrza i częstotliwości użytkowania

  15. (15) Obliczono: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla R134a (1300) i R290 (&lt;3)