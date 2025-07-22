Oczyszcza powietrze w 14 minut (6)

Dzięki wydajnej filtracji 270 m3/h (CADR) (5) może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 48 m2 w ciągu 14 minut (6). Usuwa do 99,9% unoszących się w powietrzu wirusów, takich jak H1N1 (grypa) (7) i bakterii (8) Wychwytuje do 99,99% alergenów roztoczy, pyłków, alergenów kota lub pleśni z powietrza (9), znanych czynników wywołujących objawy alergii lub kataru siennego (10).