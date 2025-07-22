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Odnowiony fabrycznie
DE5305/11R1
Ten produkt jest odnowiony i został przetestowany przez nasz zespół. Dowiedz się więcej
Osusza powietrze do 26,5 l/dzień
Silna filtracja: 270 m3/h (CADR)
Filtr HEPA NanoProtect
Dostosowuje się do jakości powietrza
Ekologiczny, a zarazem wydajny
Opracowany w celu szybkiego przywrócenia zdrowego poziomu wilgotności w pomieszczeniach. Skutecznie usuwa wilgoć, zwalcza pleśń, kondensację i zapach stęchlizny. Zapobiega rozwojowi alergenów i chroni dom przed szkodliwym działaniem wilgoci.
Usuwa do 26,5 litrów wilgoci z powietrza dziennie, ekwiwalent 48 butelek wody (2)! Idealny do pomieszczeń o kubaturze do 137 m³ (3). Zmniejsza wilgotność z niezdrowych 90% do komfortowych 60% w zaledwie 17 minut (4). Pojemny zbiornik 4L pozwala na dłuższą pracę bez konieczności częstego uzupełniania.
Dzięki wydajnej filtracji 270 m3/h (CADR) (5) może oczyścić pomieszczenie o powierzchni 48 m2 w ciągu 14 minut (6). Usuwa do 99,9% unoszących się w powietrzu wirusów, takich jak H1N1 (grypa) (7) i bakterii (8) Wychwytuje do 99,99% alergenów roztoczy, pyłków, alergenów kota lub pleśni z powietrza (9), znanych czynników wywołujących objawy alergii lub kataru siennego (10).
(1) Testowany przez certyfikowany podmiot zewnętrzny zgodnie z normą GB/T19411-2003 przy temperaturze 35°C i wilgotności względnej 90%.
(2) Obliczono na podstawie współczynnika wilgotności względnej podzielonego przez standardową butelkę wody o pojemności 550 ml.
(3) Odpowiednia powierzchnia osuszania obliczona zgodnie z normą JEM1411:1998 (kategoria nowoczesnych mieszkań z betonu) przy wysokości pomieszczenia 2,5 m.
(4) Obliczono: 20 m³, przy wilgotności względnej 60% przy 27°, przetestowano w niezależnym laboratorium zgodnie z normą GB/T 19411-2003. Wyniki mogą się różnić w zależności od naturalnej wentylacji, uwalniania/absorpcji wilgoci i wahań temperatury.
(5) Przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną
(6) Obliczono zgodnie z normą GB/T18801:2022 na podstawie powietrza przepływającego przez filtr w pomieszczeniu o kubaturze 48 m³, CADR 270 m3/h
(7) Przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną w komorze testowej o kubaturze 30 m³, przy użyciu prędkości turbo i trybu oczyszczania przez 1 godz.
(8) Przetestowano zgodnie z normą GB21551.3-2010 przez certyfikowaną firmę zewnętrzną na przykładzie bakterii S. Albus w komorze testowej o 30 m³, przy użyciu prędkości turbo i trybu oczyszczania przez 1 godz.
(9) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano z użyciem roztoczy, pyłków brzozy i sierści kotów, zgodnie z metodą SOP 350.003 australijskiego instytutu OFI
(10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, J. Bousquet i ok. 50 innych liderów opinii, Allergy 2008: 63 (dodatek 86): str. 8–160
(11) Przetestowano z użyciem aerozolu NaCl 0,003 um, według IUTA, zgodnie z normą DIN71460, z powietrza przechodzącego przez filtr
(12) W porównaniu z naturalnym suszeniem tkanin w pomieszczeniach, test Philips.
(13) Przetestowano przy użyciu 20 syntetycznych koszulek, test Philips
(14) W zależności od jakości powietrza i częstotliwości użytkowania
(15) Obliczono: potencjał tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) dla R134a (1300) i R290 (<3)