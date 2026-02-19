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PureProtect Pet serii 3000 Filtr NanoProtect HEPA

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PureProtect Pet serii 3000Filtr NanoProtect HEPA

FY3110/00

PureProtect Pet serii 3000 Filtr NanoProtect HEPA

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Instrukcje oraz dokumentacja

Oryginalny filtr wymienny do oczyszczacza powietrza Philips serii 3000 stworzonego dla domów ze zwierzętami: 4-warstwowy system z filtrem wstępnym, filtrem NanoProtect HEPA, węglem aktywnym oraz formułą Odor-Trap wychwytuje sierść, alergeny i usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści, żwirku i odchodów zwierząt, dbając o czystsze powietrze.

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  • 19 February 2026

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