Oryginalny filtr wymienny do oczyszczacza powietrza Philips serii 3000 stworzonego dla domów ze zwierzętami: 4-warstwowy system z filtrem wstępnym, filtrem NanoProtect HEPA, węglem aktywnym oraz formułą Odor-Trap wychwytuje sierść, alergeny i usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści, żwirku i odchodów zwierząt, dbając o czystsze powietrze.