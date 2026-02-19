Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Obsługa klienta
FY3110/00
Oryginalny filtr wymienny do oczyszczacza powietrza Philips serii 3000 stworzonego dla domów ze zwierzętami: 4-warstwowy system z filtrem wstępnym, filtrem NanoProtect HEPA, węglem aktywnym oraz formułą Odor-Trap wychwytuje sierść, alergeny i usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści, żwirku i odchodów zwierząt, dbając o czystsze powietrze.