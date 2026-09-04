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Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
Oryginalny filtr wymienny do oczyszczacza powietrza Philips serii 3000 stworzonego dla domów ze zwierzętami: 4-warstwowy system z filtrem wstępnym, filtrem NanoProtect HEPA, węglem aktywnym oraz formułą Odor-Trap wychwytuje sierść, alergeny i usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści, żwirku i odchodów zwierząt, dbając o czystsze powietrze.
Zgodność z modelami z serii 3000 stworzonymi dla domów ze zwierzętami (AC3360)
Zawartość opakowania: 1 filtr
Żywotność do 1 roku
Oryginalne filtry Philips
Wymienny filtr do oczyszczaczy powietrza Philips PureProtect Pet serii 3000: AC3360. Model oczyszczacza powietrza można znaleźć na spodzie urządzenia
4-warstwowy system obejmuje filtr wstępny, filtr NanoProtect HEPA, węgiel aktywny i formułę Odor-trap. Wychwytuje 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (1), skutecznie usuwając sierść zwierząt domowych, alergeny, zapachy (2), bakterie i wirusy.
Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do urządzenia. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zawsze używać filtra Philips.
5.0
z 5
6
Opinie
100%
poleca ten produkt
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Egidija35
04/09/2026
Lietuva
Sulaiko plaukus
Viskas gerai ir paprasta pakeisti. Sulaiko plaukus labai gera.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-09-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-09-01
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
(1) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 µm)
(2) Laboratorium zewnętrzne potwierdziło usuwanie 5 zapachów zwierząt domowych: siarkowodoru (H2OH), amoniaku (NHORAF), metanotiolu (CH2SH), kwasu octowego (CHICCOOH) i trimetyloaminy (N(CHOH)).
(3) Okres eksploatacji filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.