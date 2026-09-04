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  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami
  • Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami

PureProtect Pet serii 3000Filtr NanoProtect HEPA

FY3110/00

5

| (6) Opinie | 100% poleca ten produkt

Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami

Oryginalny filtr wymienny do oczyszczacza powietrza Philips serii 3000 stworzonego dla domów ze zwierzętami: 4-warstwowy system z filtrem wstępnym, filtrem NanoProtect HEPA, węglem aktywnym oraz formułą Odor-Trap wychwytuje sierść, alergeny i usuwa nieprzyjemne zapachy pochodzące z sierści, żwirku i odchodów zwierząt, dbając o czystsze powietrze.

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Produkty kompatybilne
PureProtect Pet serii 3000

PureProtect Pet serii 3000
Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami

AC3360/11

Skutecznie wychwytuje sierść i zapachy zwierząt domowych

Długotrwała świeżość powietrza i ochrona domów ze zwierzętami

  • Zgodność z modelami z serii 3000 stworzonymi dla domów ze zwierzętami (AC3360)

  • Zawartość opakowania: 1 filtr

  • Żywotność do 1 roku

  • Oryginalne filtry Philips

Zgodność z modelami PureProtect Pet z serii 3000 (AC3360)

Zgodność z modelami PureProtect Pet z serii 3000 (AC3360)

Wymienny filtr do oczyszczaczy powietrza Philips PureProtect Pet serii 3000: AC3360. Model oczyszczacza powietrza można znaleźć na spodzie urządzenia

4-warstwowy filtr z NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% nawet najmniejszych cząsteczek (1)

4-warstwowy filtr z NanoProtect HEPA wychwytuje 99,97% nawet najmniejszych cząsteczek (1)

4-warstwowy system obejmuje filtr wstępny, filtr NanoProtect HEPA, węgiel aktywny i formułę Odor-trap. Wychwytuje 99,97% cząstek o wielkości zaledwie 0,003 mikrona (1), skutecznie usuwając sierść zwierząt domowych, alergeny, zapachy (2), bakterie i wirusy.

Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

Oryginalny filtr Philips zapewniający optymalną wydajność

Oryginalny filtr Philips został zaprojektowany tak, aby idealnie pasował do urządzenia. W celu uzyskania optymalnej wydajności należy zawsze używać filtra Philips.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

6

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Sulaiko plaukus

Viskas gerai ir paprasta pakeisti. Sulaiko plaukus labai gera.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-09-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-09-01

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

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Przypisy

  1. (1) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 µm)

  2. (2) Laboratorium zewnętrzne potwierdziło usuwanie 5 zapachów zwierząt domowych: siarkowodoru (H2OH), amoniaku (NHORAF), metanotiolu (CH2SH), kwasu octowego (CHICCOOH) i trimetyloaminy (N(CHOH)).

  3. (3) Okres eksploatacji filtra zależy od jakości powietrza i sposobu użytkowania.