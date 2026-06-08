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Stworzony z myślą o domach ze zwierzętami
Skupia się na 5 głównych zapachach związanych ze zwierzętami
Filtr NanoProtect HEPA, węgiel aktywny, formuła zatrzymująca zapachy, filtr wstępny
Bezpieczne rozwiązanie dla zwierząt domowych
Jeśli masz zwierzęta, wiesz, jak szybko zbiera się sierść w Twoim domu. Ten oczyszczacz przeznaczony specjalnie do domów ze zwierzętami, wykorzystuje cyrkulujący przepływ powietrza i zasadę Bernoulliego do unoszenia i zatrzymywania zarówno latających, jak i osiadłych na powierzchniach włosów, usuwając ponad 90% z nich w czasie poniżej godziny (1) dla czystszego domu przy mniejszym wysiłku.
W oczyszczaczu dla zwierząt zastosowano warstwę węgla aktywnego z formułą Odor-Trap, która wychwytuje i neutralizuje pięć najczęściej występujących zapachów pochodzenia zwierzęcego (2), takich jak odchody, mokre futro, resztki karmy czy okolice kuwety. Utrzymuje to świeżość i czystość powietrza w domu.
Przy wydajności CADR na poziomie 400 m³/h (3) oczyszczacz zapewnia silny przepływ powietrza, który w kilka minut usuwa sierść, zapachy i alergeny. Skutecznie oczyszcza pomieszczenia o powierzchni do 104 m² (3), dzięki czemu doskonale sprawdza się w salonach, sypialniach i wszędzie tam, gdzie przebywają zwierzęta.
5.0
z 5
21
Opinie
100%
poleca ten produkt
Sandra B
08/06/2026
Lietuva
Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.
Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.
Zalety
Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.
Wady
Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas
Date of Use 2026-05-03
4 zvēri
16/07/2026
Latvija
Pracownik Philips
Iesaku mājām ar dzīvniekiem
Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem
Date of Use 2026-05-08
Nelts1
08/07/2026
Eesti
Suurepärane valik lemmikloomaga koju!
Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.
Zalety
Vaikne, ilus disain
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier
Date of Use 2026-06-28
(1) Usuwanie sierści osiadłej na powierzchniach przez laboratorium wewnętrzne w komorze o objętości 30m³ w trybie Pet. Szybkość działania w powietrzu: testowana przez zewnętrzne laboratorium w komorze 3m³ w trybie Pet. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rodzaju zwierzęcia i ilości włosia.
(2) Testy przeprowadzane przez laboratorium zewnętrzne w komorze o objętości 30m³ w trybie Turbo przez 1 godz. Pięć rodzajów zapachów związanych z zwierzętami domowymi odnosi się do: siarkowodoru, amoniaku, metanetiolu, kwasu octowego i trimetyloaminy.
(3) CADR przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022,. Odpowiedni obszar oczyszczania obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013.
(4) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 µm).
(5) Ciśnienie akustyczne, IEC 60704, w odległości 1,5 m.