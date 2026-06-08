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  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
  • Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu

PureProtect Pet serii 3000Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami

AC3360/11

5
| (21) Opinie | 100% poleca ten produkt
Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu
Dzielenie domu ze zwierzętami to dużo miłości ale i bałaganu. Oczyszczacz firmy Philips skutecznie wyłapuje sierść i neutralizuje typowe zapachy zwierząt w Twoim domu. Cicha praca i przyjazna dla zwierząt konstrukcja zapewniają czystszy, spokojniejszy dom.
Poznaj wszystkie korzyści

Inteligentny i cichy oczyszczacz powietrza, stworzony z myślą o domach ze zwierzętami

Skutecznie wyłapuje sierść i zapach zwierząt w Twoim domu

  • Stworzony z myślą o domach ze zwierzętami

  • Skupia się na 5 głównych zapachach związanych ze zwierzętami

  • Filtr NanoProtect HEPA, węgiel aktywny, formuła zatrzymująca zapachy, filtr wstępny

  • Bezpieczne rozwiązanie dla zwierząt domowych

Usuwa >90% unoszącej się w powietrzu sierści zwierząt w czasie krótszym niż 1 godz (1).

Usuwa >90% unoszącej się w powietrzu sierści zwierząt w czasie krótszym niż 1 godz (1).

Jeśli masz zwierzęta, wiesz, jak szybko zbiera się sierść w Twoim domu. Ten oczyszczacz przeznaczony specjalnie do domów ze zwierzętami, wykorzystuje cyrkulujący przepływ powietrza i zasadę Bernoulliego do unoszenia i zatrzymywania zarówno latających, jak i osiadłych na powierzchniach włosów, usuwając ponad 90% z nich w czasie poniżej godziny (1) dla czystszego domu przy mniejszym wysiłku.

Skutecznie usuwa zapachy zwierząt domowych (2)

Skutecznie usuwa zapachy zwierząt domowych (2)

W oczyszczaczu dla zwierząt zastosowano warstwę węgla aktywnego z formułą Odor-Trap, która wychwytuje i neutralizuje pięć najczęściej występujących zapachów pochodzenia zwierzęcego (2), takich jak odchody, mokre futro, resztki karmy czy okolice kuwety. Utrzymuje to świeżość i czystość powietrza w domu.

Wydajne działanie, nawet w pomieszczeniach o powierzchni do 104 m² (3)

Wydajne działanie, nawet w pomieszczeniach o powierzchni do 104 m² (3)

Przy wydajności CADR na poziomie 400 m³/h (3) oczyszczacz zapewnia silny przepływ powietrza, który w kilka minut usuwa sierść, zapachy i alergeny. Skutecznie oczyszcza pomieszczenia o powierzchni do 104 m² (3), dzięki czemu doskonale sprawdza się w salonach, sypialniach i wszędzie tam, gdzie przebywają zwierzęta.

Specyfikacja techniczna

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Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

5.0

z 5

21

Opinie

100%

poleca ten produkt

4
3
2
1

08/06/2026

Lietuva

Lietuva

Valdomas ir Appsu, grazus dizainas, gerai vedina.

Patiko retro dizainas, patogus, galima issivezti i keliones (gaila neatradau jo anksciau), mazoje patalpoje gerai pravedina ora, siek tiek vesina, sumazina kailio kvapus.

Zalety

Vedina patalpas, vesina ora, ypac vasara pasiteisino.

Wady

Galima butu prideti ir oro temperaturos reguliavima.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla „PureProtect Pet“ 3000 serija AC3360/11 Išmanus gyvūnų oro valytuvas

Date of Use 2026-05-03

16/07/2026

Latvija

Latvija

Pracownik Philips

Iesaku mājām ar dzīvniekiem

Tiešām iesaku mājokļos ar mājdzīvniekiem. Mums mājās ir 3 suņi un dīķis, attiecīgi bieži vien ienāk iekšā slapji - attīrītājs ļoti labi samazina dažādas dzīvnieku radītās smakas, nav vairs tā, ka visa māja ilgi smird pēc slapja suņa. Nu un dizains - tas vispār ir miljons! Ļoti, ļoti patīk, kā izskatās!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet, 3000. sērija AC3360/11 Vieds attīrītājs mājdzīvniekiem

Date of Use 2026-05-08

08/07/2026

Eesti

Eesti

Suurepärane valik lemmikloomaga koju!

Suurepärane valik lemmikloomaga koju! Õhk tundub märksa värskem ja lemmikloomade lõhnad ei jää enam tuppa püsima. Seade töötab üllatavalt vaikselt ning automaatrežiim teeb kasutamise väga mugavaks. Disain on modernne ja sobib hästi elutuppa.

Zalety

Vaikne, ilus disain

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla PureProtect Pet 3000 seeria AC3360/11 Smart Pet Purifier

Date of Use 2026-06-28

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Przypisy

  1. (1) Usuwanie sierści osiadłej na powierzchniach przez laboratorium wewnętrzne w komorze o objętości 30m³ w trybie Pet. Szybkość działania w powietrzu: testowana przez zewnętrzne laboratorium w komorze 3m³ w trybie Pet. Wyniki mogą się różnić w zależności od środowiska, rodzaju zwierzęcia i ilości włosia.

  2. (2) Testy przeprowadzane przez laboratorium zewnętrzne w komorze o objętości 30m³ w trybie Turbo przez 1 godz. Pięć rodzajów zapachów związanych z zwierzętami domowymi odnosi się do: siarkowodoru, amoniaku, metanetiolu, kwasu octowego i trimetyloaminy.

  3. (3) CADR przetestowano zgodnie z normą GB/T18801-2022,. Odpowiedni obszar oczyszczania obliczono zgodnie ze standardem NRCC-54013.

  4. (4) Z powietrza przechodzącego przez filtr; przetestowano zgodnie z normą DIN71460 (aerozole NaCl 0,003 µm).

  5. (5) Ciśnienie akustyczne, IEC 60704, w odległości 1,5 m.