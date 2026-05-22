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Oczyszczacz i nawilżacz powietrza
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PureProtect Pet serii 3000 Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami
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Dzielenie domu ze zwierzętami to dużo miłości ale i bałaganu. Oczyszczacz firmy Philips skutecznie wyłapuje sierść i neutralizuje typowe zapachy zwierząt w Twoim domu. Cicha praca i przyjazna dla zwierząt konstrukcja zapewniają czystszy, spokojniejszy dom.
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Czy można czyścić filtry i filtr wstępny oczyszczacza powietrza Philips?
PureProtect Pet serii 3000Filtr NanoProtect HEPA
Nie mogę połączyć oczyszczacza Philips Air Purifier z aplikacją
Z oczyszczacza powietrza Philips wydobywa się odpychający/nieprzyjemny zapach
Oczyszczacz powietrza firmy Philips nie poprawia jakości powietrza
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