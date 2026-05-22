ProduktyObsługa klienta

5% rabatu na pierwsze zakupy

Raty 3x0% z Klarna

Darmowa dostawa od 99 zł

Zapłać później z PayPo

30-day return

Wszystkie serie

PureProtect Pet serii 3000 Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami

Obsługa klienta

PureProtect Pet serii 3000Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami

AC3360/11

PureProtect Pet serii 3000 Intelig. oczyszczacz pow. dla domów ze zwierzętami

Idź do sklepu

Zaloguj się lub utwórz konto

Zarejestruj produkt

Uzyskaj dostęp do instrukcji, wsparcia technicznego i nie tylko. To szybkie i proste!

Zarejestruj teraz

Instrukcje oraz dokumentacja

Dzielenie domu ze zwierzętami to dużo miłości ale i bałaganu. Oczyszczacz firmy Philips skutecznie wyłapuje sierść i neutralizuje typowe zapachy zwierząt w Twoim domu. Cicha praca i przyjazna dla zwierząt konstrukcja zapewniają czystszy, spokojniejszy dom.

  • PDF plik
  • 22 May 2026

Często zadawane pytania

Części i akcesoria

Rozwiązywanie problemów

Skontaktuj się z Philips

Z chęcią Ci pomożemy!