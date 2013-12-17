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Produkcja zakończona

SatinSoftDepilator

HP6520/01

3.3

| (4) Opinie

Ciesz się satynowym dotykiem

Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną higienę. Wydajne zasilanie akumulatorowe pozwala korzystać z niego w dowolnym miejscu. Jest wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc.

Poznaj wszystkie korzyści

Depilator z systemem Skin Care

Ciesz się satynowym dotykiem

  • System SkinCare

  • Sieć bezprzewodowa

Szczotka do złuszczania naskórka pozwala odkryć bardziej promienną cerę.

Szczotka do złuszczania naskórka pozwala odkryć bardziej promienną cerę.

Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest wyposażone w hipoalergiczne włosie zapewniające optymalną higienę. Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach — na mokro i na sucho.

Wibrujący pasek masujący stymuluje skórę

Wibrujący pasek masujący stymuluje skórę

Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Delikatne dyski depilujące usuwają włoski bez pociągania za skórę

Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.

Specyfikacja techniczna

Uzyskaj pomoc techniczną dotyczącą tego produktu

Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki

Znajdź części zamienne i akcesoria

Przejdź do części zamiennych i akcesoriów

Części i akcesoria

Opinie

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Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

3.3

z 5

4

Opinie

4
3

17/12/2013

Polska

Polska

Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!

Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator

21/01/2017

România

România

Zweryfikowany kupujący

Epilator foarte bun

Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Epilator

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Epilator

21/07/2013

Polska

Polska

Depilator jest niedokładny

Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator

Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie