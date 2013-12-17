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Produkcja zakończona
HP6520/01
Ciesz się satynowym dotykiem
Depilator SatinSoft firmy Philips z systemem ochrony skóry zapobiega ciągnięciu i zapewnia maksymalną higienę. Wydajne zasilanie akumulatorowe pozwala korzystać z niego w dowolnym miejscu. Jest wyposażony w nasadkę do delikatnych miejsc.
System SkinCare
Sieć bezprzewodowa
Wyjątkowe urządzenie firmy Philips jest wyposażone w hipoalergiczne włosie zapewniające optymalną higienę. Doskonale mieści się w dłoni i umożliwia wygodną obsługę w każdych warunkach — na mokro i na sucho.
Wibrujący pasek masujący stymuluje i łagodzi skórę, zapewniając przyjemną depilację.
Depilator jest wyposażony w delikatne dyski depilujące, które usuwają włoski bez pociągania za skórę.
3.3
z 5
4
Opinie
ennia1
17/12/2013
Polska
Bardzo lubię ten depilator naprawdę świetnie się spisuje!!!!
Świetny produkt. Idealny dla każdej kobiety. Doskonale się sprawdza. Bardzo dokładnie depiluje. Długo wytrzymuje po naładowaniu. Polecem go wszystkim kobietom. Cena też jest adekwatna do produktu.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator
Geanina
21/01/2017
România
Zweryfikowany kupujący
Epilator foarte bun
Foarte ușor de utilizat, avantaj ca este fără fir, tine bateria suficient, nu ma irita, nici nu doare, lasă pielea fina, "nu lasă bubite". Recomand
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Epilator
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Epilator
Dorota38
21/07/2013
Polska
Depilator jest niedokładny
Jestem posiadaczką tego urządzenia od prawie dwóch miesięcy i drażni mnie to,że co półtora góra dwa tygodnie muszę depilować nogi i pachy.Spodziewałam się,że za te pieniądze depilator będzie dokładniejszy i cichszy.OgOlnie mam wrażenie,że urządzenie zamiast wyrywać włoski z cebulkami ucina je przy samej skórze.
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator
Przegląd ten został wykonany dla SatinSoft HP6520/01 Depilator