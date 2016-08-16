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Care & controlProstownica Care & Control

HP8344/00

4.9

| (44) Opinie | 98% poleca ten produkt

3 razy łagodniejsze działanie

Nowa prostownica Care & Control firmy Philips umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób. Prostowanie jest 3 razy łagodniejsze dzięki pielęgnacji jonowej, płytkom ceramicznym SilkySmooth i cyfrowemu regulatorowi temperatury.

Poznaj wszystkie korzyści

Prostownica do włosów z funkcją pielęgnacji jonowej

3 razy łagodniejsze działanie

  • Płytki ceramiczne

  • Temperatura od 130 do 200°C

  • Pielęgnacja jonowa

Temperatura działania 230°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Dwa razy większa gładkość włosów dzięki płytkom ceramicznym SilkySmooth

Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów, które najlepiej nadają się na płytki w prostownicach. Płytki SilkySmooth zostały stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

44

Opinie

98%

poleca ten produkt

3
2

16/08/2016

Polska

Polska

Bardzo dobry

Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

08/03/2016

Polska

Polska

rewelacyjne prostowanie !

Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8344/20 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8344/20 Prostownica

11/12/2015

Polska

Polska

Świetna!

Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie