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3 razy łagodniejsze działanie
Nowa prostownica Care & Control firmy Philips umożliwia wyprostowanie włosów w delikatniejszy sposób. Prostowanie jest 3 razy łagodniejsze dzięki pielęgnacji jonowej, płytkom ceramicznym SilkySmooth i cyfrowemu regulatorowi temperatury.
Płytki ceramiczne
Temperatura od 130 do 200°C
Pielęgnacja jonowa
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
Ceramika jest z natury mikroskopowo gładka i wytrzymała, dlatego jest jednym z materiałów, które najlepiej nadają się na płytki w prostownicach. Płytki SilkySmooth zostały stworzone z myślą o ulepszeniu poślizgu i właściwości pielęgnacyjnych ceramiki w celu zapewnienia idealnie lśniących włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.9
z 5
44
Opinie
98%
poleca ten produkt
Tynciaq
16/08/2016
Polska
Bardzo dobry
Posiadam prostownicę od jakiegoś roku. Sprawdza się doskonale. Potrafi wyprostować i wygładzić moje włosy bardzo szybko i łatwo. Nie zauważyłam u mnie aż do dzisiaj zniszczonych włosów, co jest wielkim plusem tej prostownicy. Nagrzewa się do 30 sekund co również jest plusem.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
JustynaG
08/03/2016
Polska
rewelacyjne prostowanie !
Jestem posiadaczką prostownicy HP8344/20, która jest rewelacyjna dla moich do tej pory wciąż napuszonych włosów. Tak jak zapewnia producent nagrzewa się faktycznie w 30 sekund a dzięki temu, że jest możliwość nagrzania do 230 stopni idealnie prostuje, nie niszcząc przy tym włosów. Mgła czy mżawka już mi nie straszna, bo włosy pozostają idealnie proste, co do tej pory było trudne do osiągnięcia w moim przypadku.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8344/20 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8344/20 Prostownica
AnnaSz
11/12/2015
Polska
Świetna!
Bardzo fajna prostownica. Dokładnie prostuje włosy, nie trzeba przeciągać nią po włosach parę razy, a tak było do tej pory z innymi prostownicami, ponieważ mam grube włosy. Fryzura utrzymuje się przez cały dzień i nie ma konieczności jej poprawiania. Cena bardzo dobra no i ładny wygląd :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care & control HP8344/00 Prostownica Care & Control