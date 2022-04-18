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HP8344/00
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
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