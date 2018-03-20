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Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
3 razy łagodniejsze prostowanie i kręcenie włosów
Nowa prostownica Straight & Curl firmy Philips umożliwia ułożenie fryzury z prostymi, falowanymi i kręconymi włosami, a jednocześnie działa delikatniej. Stylizacja odbywa się w 3 razy łagodniejszy sposób dzięki pielęgnacji jonowej, płytkom ceramicznym SilkySmooth i cyfrowemu regulatorowi temperatury.
Profilowane płytki ceramiczne
Równomierne rozprow. ciepła, 230°C
Pielęgnacja jonowa
Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.
Profilowane płytki ceramiczne SilkySmooth sprawiają, że układanie loków i podkręcanie włosów jest prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy nawinąć włosy na wygiętą krawędź lub po prostu wywinąć końcówki.
Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.
4.9
z 5
15
Opinie
100%
poleca ten produkt
Agnieszka26
20/03/2018
Polska
Zweryfikowany kupujący
Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania
[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
wiolka022
14/12/2017
Polska
Zweryfikowany kupujący
Fajna
Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Kris2015
03/12/2016
Polska
Nic dodać nic ująć
Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica