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Care Straight & CurlProstownica

HP8345/00

4.9

| (15) Opinie | 100% poleca ten produkt

3 razy łagodniejsze prostowanie i kręcenie włosów

Nowa prostownica Straight & Curl firmy Philips umożliwia ułożenie fryzury z prostymi, falowanymi i kręconymi włosami, a jednocześnie działa delikatniej. Stylizacja odbywa się w 3 razy łagodniejszy sposób dzięki pielęgnacji jonowej, płytkom ceramicznym SilkySmooth i cyfrowemu regulatorowi temperatury.

Poznaj wszystkie korzyści

Prostownica z funkcją pielęgnacji jonowej

3 razy łagodniejsze prostowanie i kręcenie włosów

  • Profilowane płytki ceramiczne

  • Równomierne rozprow. ciepła, 230°C

  • Pielęgnacja jonowa

Temperatura działania 230°C pozwala uzyskać wspaniałe efekty

Wysoka temperatura pozwala zmieniać kształt fryzury oraz uzyskać doskonały wygląd.

Profilowane płytki umożliwiają łatwe tworzenie fal i delikatnych loków

Profilowane płytki ceramiczne SilkySmooth sprawiają, że układanie loków i podkręcanie włosów jest prostsze niż kiedykolwiek. Wystarczy nawinąć włosy na wygiętą krawędź lub po prostu wywinąć końcówki.

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Lepsza pielęgnacja jonowa zapewnia proste i lśniące włosy

Zadbaj o swoje włosy dzięki pielęgnacji jonowej. Naładowane ujemnie jony zapobiegają elektryzowaniu się, poprawiają stan włosów i wygładzają łuski włosów, dodając blasku i połysku. W rezultacie włosy stają się cudownie lśniące, gładkie i proste.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.9

z 5

15

Opinie

100%

poleca ten produkt

3
2
1

20/03/2018

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Ten produkt spełnia wszelkie moje oczekiwania

[Employee of philipsglobal] Prostownica na 5+, dostałam na prezent świąteczny i pokochałam prostowanie włosów :)

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

14/12/2017

Polska

Polska

Zweryfikowany kupujący

Fajna

Prostownica bardzo szybko się nagrzewa, nie rwie włosów.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

03/12/2016

Polska

Polska

Nic dodać nic ująć

Kupiłem żonie, powiedziała jedno słowo: Idealna!!! Posiadamy dużo sprzętów Philipsa i tym razem niezawiedliśmy się na marce

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Care Straight & Curl HP8345/00 Prostownica

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  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie