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Raty 3x0% z Klarna
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HP8345/00
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy kręcenie loków lub prostowanie włosów uszkadza je?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Jak można czyścić urządzenie do stylizacji włosów?
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