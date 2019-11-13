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Lokówka

HP8602/00

4.3

| (4) Opinie

Tworzenie loków z dbałością o włosy

Bujne, sprężyste loki i drobne loczki zapewniają wesoły i młodzieńczy wygląd. Łatwo je teraz stworzyć dzięki nowej lokówce CurlCeramic z ochronną powłoką ceramiczną.

Poznaj wszystkie korzyści

Lokówka z powłoką ceramiczną

Tworzenie loków z dbałością o włosy

  • Wałek o średnicy 16 mm

  • Temperatura 190°C

  • Powłoka ceramiczna

Wałek 16 mm zapewnia bujne, sprężyste loki

Wałek 16 mm zapewnia bujne, sprężyste loki

Za pomocą wałka o średnicy 16 mm można stworzyć sprężyste, dynamiczne loki i drobne loczki zapewniające wesoły i młodzieńczy wygląd

Ochronna powłoka ceramiczna

Ochronna powłoka ceramiczna

Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.

Maksymalna temperatura 190°C zapewnia doskonałe efekty modelowania

Maksymalna temperatura 190°C zapewnia doskonałe efekty modelowania

Maksymalna temperatura 190°C gwarantuje doskonałe rezultaty i jest mniej szkodliwa dla włosów.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.3

z 5

4

Opinie

2
1

13/11/2019

Україна

Україна

швидкість нагріву

Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка

03/04/2019

Україна

Україна

За своі гроші - просто супер!

Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка

20/07/2013

Polska

Polska

Ten produkt trudno ustawić

Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Lokówka

Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Lokówka

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie