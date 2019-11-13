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HP8602/00
Tworzenie loków z dbałością o włosy
Bujne, sprężyste loki i drobne loczki zapewniają wesoły i młodzieńczy wygląd. Łatwo je teraz stworzyć dzięki nowej lokówce CurlCeramic z ochronną powłoką ceramiczną.
Wałek o średnicy 16 mm
Temperatura 190°C
Powłoka ceramiczna
Za pomocą wałka o średnicy 16 mm można stworzyć sprężyste, dynamiczne loki i drobne loczki zapewniające wesoły i młodzieńczy wygląd
Ochronna powłoka ceramiczna zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła i jest mniej szkodliwa dla włosów, które pozostają miękkie i lśniące.
Maksymalna temperatura 190°C gwarantuje doskonałe rezultaty i jest mniej szkodliwa dla włosów.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.3
z 5
4
Opinie
Amazing
13/11/2019
Україна
швидкість нагріву
Хороша і надійна річ. швидко нагрівається, зручна у використанні.
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка
Innes
03/04/2019
Україна
За своі гроші - просто супер!
Купила пару років тому. Я рідко кудрі кручу, але така річ повинна бути в домі. Зараз на дитячі свята виручає мене, раз-два і зачіска готова. Обирала по співвідношенню: надійність бренда і ціна. Якщо вам потрібна надійна, проста і зручна - раджу!
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Плойка
AGNIESZKA51
20/07/2013
Polska
Ten produkt trudno ustawić
Lokówka posiada za wąską podpórkę, ciagle sie przewraca nawet na równej powierzchni co jest kłopotliwe gdy jest gorąca i kiedy się śpieszę. Temperatura dla moich włosów jest za wysoka bo się dymią.
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Lokówka
Przegląd ten został wykonany dla HP8602/00 Lokówka