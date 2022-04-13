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HP8602/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (4)
Czy lokówki Philips można używać na krótkich włosach?
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Czy można użyć urządzenia Philips do stylizacji włosów na mokrych włosach?
Urządzenie Philips do stylizacji włosów wyłącza się samoczynnie
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
Urządzenie Philips do układania włosów wytwarza parę
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