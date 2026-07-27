Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Raty 3x0% z Klarna
Darmowa dostawa od 99 zł
Zapłać później z PayPo
Swoboda stylizacji, wspaniały blask
Suszarko-lokówka Philips Dynamic Volumebrush umożliwia tworzenie różnych stylizacji przy zachowaniu gładkości i blasku włosów. Jej obrotowa szczotka 50 mm z naturalnym włosiem zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie, a szczotka z wysuwanymi ząbkami pozwala tworzyć wyraźne fale bez splątań.
Obrotowa szczotka Volumebrush
Jonowa, z powłoką turmalinową
Ta suszarko-lokówka o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym nadmuchu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Pielęgnacja jonowa suszy włosy, nie elektryzując ich. Emituje jony naładowane ujemnie, które zmniejszają skręcanie się włosów oraz wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. Efekt to lśniące, proste włosy, które wyglądają doskonale.
Zastosowana w suszarko-lokówce wyjątkowa ceramiczna powłoka turmalinowa chroni i odświeża włosy podczas stylizacji. Ta specjalna powłoka skutecznie i równomiernie rozprowadza ciepło, dodając blasku fryzurze w czasie jej układania.
4.5
z 5
505
Opinie
89%
poleca ten produkt
MwBcz
27/07/2026
Polska
Moja Żona, po przejściach z innymi...
Moja Żona, po przejściach z innymi urządzeniami innych marek, "niby pro": tylko Philips! Zalety: lekkość, poręczność, skuteczność w układaniu włosów. Od siebie dodam, że jakość materiałów budzi zaufanie. No, i cena nieco niższa, niż u tamtych. Kupuj!
Zalety
Podane w opisie
Wady
Na razie - brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2026-07-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2026-07-22
Maggni
22/01/2023
Polska
Bardzo dobry produkt
Naturalne włosie, szybkość obrotów i ochrona włosa porównywałem z innymi modelami dostępnymi na rynku, dlatego mogę polecić … bardzo dobre parametry produktu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2022-12-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2022-12-22
pooola
16/01/2023
Polska
U mnie się sprawdza :)
Urządzenie zapewnia jonizację oraz ma kilka końcówek, których można używać w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać. Fajnie, że końcówki obracają się w dwie strony
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2021-12-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2021-12-16