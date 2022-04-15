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HP8664/00
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Instrukcja obsługi
Wszystko (3)
Czy lokówka firmy Philips zawiera azbest?
Jak działa funkcja jonizacji w urządzeniu Philips do stylizacji włosów?
Czy po zakończeniu użytkowania można owinąć przewód sieciowy wokół lokówki Philips?
Urządzenie Philips do układania włosów wydziela dziwny zapach
Urządzenie Philips do stylizacji włosów nie włącza się
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