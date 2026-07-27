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Suszarko-lokówka

HP8666/00

4.5

| (505) Opinie | 89% poleca ten produkt

Swoboda stylizacji, wspaniały blask

Suszarko-lokówka Philips Dynamic Volumebrush umożliwia tworzenie różnych stylizacji przy zachowaniu gładkości i blasku włosów. Jej obrotowa szczotka 50 mm z naturalnym włosiem zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie, a szczotka z wysuwanymi ząbkami pozwala tworzyć wyraźne fale bez splątań.

Poznaj wszystkie korzyści

Obrotowa suszarko-lokówka Philips Volumebrush z 2 nasadkami

Swoboda stylizacji, wspaniały blask

  • Obrotowa szczotka Volumebrush

  • Jonowa, z powłoką turmalinową

Pielęgnacja jonowa nadaje włosom gładkość i blask

Pielęgnacja jonowa nadaje włosom gładkość i blask

Pielęgnacja jonowa suszy włosy, nie elektryzując ich. Emituje jony naładowane ujemnie, które zmniejszają skręcanie się włosów oraz wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. Efekt to lśniące, proste włosy, które wyglądają doskonale.

Dzięki ceramicznej powłoce turmalinowej włosy są bardziej lśniące

Dzięki ceramicznej powłoce turmalinowej włosy są bardziej lśniące

Zastosowana w suszarko-lokówce wyjątkowa ceramiczna powłoka turmalinowa chroni i odświeża włosy podczas stylizacji. Ta specjalna powłoka skutecznie i równomiernie rozprowadza ciepło, dodając blasku fryzurze w czasie jej układania.

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Moc 1000 W pozwala uzyskać piękne rezultaty

Ta suszarko-lokówka o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym nadmuchu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.

Specyfikacja techniczna

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Opinie

Recenzje są zarządzane przez Bazaarvoice i są zgodne z polityką autentyczności Bazaarvoice, która jest wspierana przez technologię zapobiegającą oszustwom i analizę ludzką. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie
Opinie klientów w postaci ocen produktów i gwiazdek są przydatne dla wszystkich. Pozwalają one innym dowiedzieć się więcej o produkcie i pomóc w podjęciu decyzji o zakupie. Każdy, kto kupił produkt Philips online lub w sklepie, może przesłać opinię

4.5

z 5

505

Opinie

89%

poleca ten produkt

27/07/2026

Polska

Polska

Moja Żona, po przejściach z innymi...

Moja Żona, po przejściach z innymi urządzeniami innych marek, "niby pro": tylko Philips! Zalety: lekkość, poręczność, skuteczność w układaniu włosów. Od siebie dodam, że jakość materiałów budzi zaufanie. No, i cena nieco niższa, niż u tamtych. Kupuj!

Zalety

Podane w opisie

Wady

Na razie - brak

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2026-07-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2026-07-22

22/01/2023

Polska

Polska

Bardzo dobry produkt

Naturalne włosie, szybkość obrotów i ochrona włosa porównywałem z innymi modelami dostępnymi na rynku, dlatego mogę polecić … bardzo dobre parametry produktu

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2022-12-22

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2022-12-22

16/01/2023

Polska

Polska

U mnie się sprawdza :)

Urządzenie zapewnia jonizację oraz ma kilka końcówek, których można używać w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać. Fajnie, że końcówki obracają się w dwie strony

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2021-12-16

Tak, polecam ten produkt.

Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka

Data użycia 2021-12-16

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  • Kupon powitalny ze zniżką w wysokości 5%
  • Wyjątkowe oferty i wcześniejszy dostęp do wyprzedaży
  • Artykuły ekspertów zdrowego stylu życia wybrane dla Ciebie