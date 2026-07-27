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Zapłać później z PayPo
Swoboda stylizacji, wspaniały blask
Suszarko-lokówka Philips Dynamic Volumebrush umożliwia tworzenie różnych stylizacji przy zachowaniu gładkości i blasku włosów. Jej obrotowa szczotka 50 mm z naturalnym włosiem zwiększa objętość włosów i ułatwia ich układanie, a szczotka z wysuwanymi ząbkami pozwala tworzyć wyraźne fale bez splątań.
Obrotowa szczotka Volumebrush
Jonowa, z powłoką turmalinową
Pielęgnacja jonowa suszy włosy, nie elektryzując ich. Emituje jony naładowane ujemnie, które zmniejszają skręcanie się włosów oraz wygładzają ich łuski, dodając fryzurze blasku i połysku. Efekt to lśniące, proste włosy, które wyglądają doskonale.
Zastosowana w suszarko-lokówce wyjątkowa ceramiczna powłoka turmalinowa chroni i odświeża włosy podczas stylizacji. Ta specjalna powłoka skutecznie i równomiernie rozprowadza ciepło, dodając blasku fryzurze w czasie jej układania.
Ta suszarko-lokówka o mocy 1000 W generuje strumień powietrza o optymalnym nadmuchu oraz delikatną moc suszenia, dzięki czemu każdego dnia możesz cieszyć się pięknymi włosami.
Znajdź często zadawane pytania, instrukcje obsługi, informacje dotyczące bezpieczeństwa i wskazówki
4.5
z 5
505
Opinie
89%
poleca ten produkt
MwBcz
27/07/2026
Polska
Moja Żona, po przejściach z innymi...
Moja Żona, po przejściach z innymi urządzeniami innych marek, "niby pro": tylko Philips! Zalety: lekkość, poręczność, skuteczność w układaniu włosów. Od siebie dodam, że jakość materiałów budzi zaufanie. No, i cena nieco niższa, niż u tamtych. Kupuj!
Zalety
Podane w opisie
Wady
Na razie - brak
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2026-07-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2026-07-22
Maggni
22/01/2023
Polska
Bardzo dobry produkt
Naturalne włosie, szybkość obrotów i ochrona włosa porównywałem z innymi modelami dostępnymi na rynku, dlatego mogę polecić … bardzo dobre parametry produktu
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2022-12-22
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA710/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2022-12-22
pooola
16/01/2023
Polska
U mnie się sprawdza :)
Urządzenie zapewnia jonizację oraz ma kilka końcówek, których można używać w zależności od tego jaki efekt chce się uzyskać. Fajnie, że końcówki obracają się w dwie strony
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2021-12-16
Tak, polecam ten produkt.
Przegląd ten został wykonany dla Seria 7000 BHA735/00 Suszarko-lokówka
Data użycia 2021-12-16